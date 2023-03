Desde la semana pasada las medidas de seguridad, no solo alrededor del presidente Gustavo Petro sino para acceder a la Casa de Nariño, se han reforzado por parte de los organismos encargados de proteger la vida de la mandatario.



Esto luego de que trascendió que una persona cercana al mandatario logró ingresar armada la semana pasada hasta la Casa de Nariño y estar muy cerca del jefe de Estado, a pesar de todas las medidas de seguridad que hay a su alrededor.

Ante esto se tomaron medidas adicionales como severos controles para poder acceder a la Casa de Nariño.



Pero no no es lo único sino que ahora la protección al despacho presidencial se incrementó y se restringió el acceso hasta la oficina en la que atiende el Presidente en Palacio.



Es más, las personas que van a acceder hasta la oficina en la que atiende Petro, así sean funcionarios oficiales, están siendo objeto en la mayoría de las ocasiones de requisas por parte de los agentes de seguridad.



A esto se suma que la Casa de Nariño fue clara en señalar que no es es cierto que por lo ocurrido la semana pasada con la persona que ingresó armada se haya dispuesto el relevo del oficial encargado de la Casa Militar. Se informó que fue un relevo rutinario por parte del Ejército que se había oficializado días antes del insuceso.



