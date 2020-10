Segunda ola / Opinión

El mundo mira sorprendido la aparición de la segunda ola de coronavirus en Europa. Los contagios están aumentando de forma acelerada, aun cuando no con igual intensidad en todos los países.

La comisionada de salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides, llama la atención sobre la situación de algunos países miembro, que ya es peor que la observada en marzo y abril. En España, Francia y Reino Unido la semana pasada registraron la cifra más alta de contagios en un día desde que inició la pandemia. Los datos que publica el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) muestran que en España el número de casos nuevos en 14 días por cada 100.000 habitantes llegó a 320, superando el pico de la primera ola que fue de 216.



En Francia ocurre lo mismo; los datos son 229 y 86. En el Reino Unido el dato más reciente (96) es similar al del pico de mayo (99). Además de ellos, hay otros países que también están alcanzando cifras récord de nuevos casos, como Dinamarca, Bélgica, Polonia y Grecia. Curiosamente, en Italia, que fue uno de los más golpeados con la primera ola, el rebrote se mantiene en niveles bajos hasta la fecha.



Afortunadamente las tasas de hospitalización y de letalidad se mantienen bajas en gran parte porque las infraestructuras de los servicios de salud se fortalecieron; hay equipos de trabajadores de la salud con gran experiencia en el manejo del coronavirus; menos pacientes van a las UCI porque, como resalta The New York Times, “los médicos han aprendido a tratarlos de manera más eficaz, con técnicas como el alto flujo de oxígeno, lo que hace que la intubación sea menos necesaria”; se están haciendo más pruebas, que permiten detectar oportunamente más casos; y se fortaleció la cultura del autocuidado y el distanciamiento social. Adicionalmente, los nuevos contagios están concentrados en rangos de población más joven, que tienen una menor probabilidad de muerte por el covid-19.



Pero también hay algunas debilidades. Primero, según el ECDC, calculan que la inmunidad es menor del 15 %, lo que implica que la mayor parte de la población sigue expuesta; segundo, hay resistencia o cansancio frente a nuevas restricciones de movilidad, como lo evidencian las protestas en Madrid; tercero, la llegada del otoño con bajas temperaturas aumenta el riesgo de cuadros gripales y nuevos casos de covid-19; cuarto, hay agotamiento y baja moral de algunos grupos de médicos que afrontaron los momentos más críticos de la pandemia, como lo reflejan sus marchas de protestas en Barcelona la semana anterior.



El gran problema es que todavía no hay una vacuna o un medicamento para tratar la enfermedad y la incertidumbre es cada vez mayor, porque la frontera temporal para la comercialización de esos productos se sigue desplazando. Por ahora solo están disponibles las intervenciones no farmacéuticas y, con ellas, las eventuales cuarentenas.



Lo que estamos viendo en Europa deja varias lecciones que tenemos que aprender en América Latina, en general, y en Colombia, en particular. La primera, que la segunda ola dejó de ser un escenario probable, para volverse uno real. La segunda, si bien tenemos una infraestructura más robusta y hemos duplicado nuestra capacidad en UCI en los últimos meses, ahora más que nunca la responsabilidad está en nuestra cultura de autocuidado. La tercera, hay que seguir fortaleciendo nuestras capacidades en pruebas y rastreo; por fortuna, en Colombia ya tenemos en proceso de implementación el Prass (Pruebas Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), el cual fue diseñado por el equipo de la Gerencia Covid-19.



Pero la lección esencial es que no debemos descuidarnos. Con la experiencia y conocimiento que hemos adquirido podemos lograr que cuando llegue la segunda ola, esta sea mucho menor tanto en contagios como en muertes. Todos estamos aburridos con las nuevas restricciones con las cuales nos toca vivir, ¡pero no es el momento de relajarnos y bajar la guardia!

LUIS GUILLERMO PLATA

