En una entrevista exclusiva con EL TIEMPO publicada este lunes, una de las hijas del presidente, Andrea Petro, cuestionó el poder que puede tener la familia presidencial. Además, habló de su fundación para ayudar a los migrantes.



Petro, quien aseguró que sus proyectos han tenido una mayor atención desde que su padre fue elegido como mandatario de los colombianos, dijo en el diálogo que “no me parece lógico que la familia presidencial tenga tanto poder”.

Andrea Petro, una de las hijas del presidente Petro. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

“El que lo tiene es el Presidente porque él fue el de la elección popular. Pero cuando llego a sitios me dicen: “Ella es la hija del presidente”. No me gusta que me digan así, lo odio”, añadió.



Además, contó que tiene una fundación “que no tiene nada que ver con el Gobierno”, y que “está enfocada en darles soluciones concretas a los migrantes”.



Pero también se sinceró sobre como esta atención le ha hecho bien a su proyecto: “aprovecho ese pequeño poder que tengo para poner adelante el tema de la migración”.



“La gente me está escuchando, me presta atención y lo que me interesa es que se abra realmente la luz que amerita el problema migratorio. No solamente porque los venezolanos llegaron acá o por la situación del Tapón del Darien, sino porque es un fenómeno mundial que va a estar cada vez peor. Entonces yo digo: si de algo sirve este poder e influencia que tengo, pues hagamos este proyecto”, dijo en la entrevista.



Punto segundo, al ser interrogada sobre si los hijos del presidente Petro tienen mucho poder, respondió que “demasiado”.



Sin mencionar un nombre concreto aseguró que “no voy a decir que lo entiendo, pero me parece lógico que muchos caigan en esa ramificación del poder, que se empoderen y hagan negocios como quieran hacerlo. Se entiende porque cada vez que arribó a Colombia la gente llega con hipocresía. Ofrecen carros, apartamentos, piensan que uno tiene poder en el Gobierno, que da contratos con el Estado”.

