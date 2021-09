El drama de la familia del coronel Pérez tras la versión de su asesinato 

Incertidumbre. Eso es lo que reina en la familia del coronel Pablo Enrique Pérez, secuestrado por las disidencias de las Farc el pasado 18 de abril en Saravena, Arauca, y quien, de acuerdo con la versión oficial, habría sido asesinado en las últimas horas por sus captores.



"Estamos en una incertidumbre total, no sabemos si eso es cierto, pero tenemos la fe intacta en que él está bien", le dijo este sábado a EL TIEMPO Yadira Pérez, hermana del oficial.



Para ella, la versión que está entregando el Ejército es demasiado escueta, sin pruebas que permitan confirmar que su hermano fue asesinado por las disidencias.



"El Comando del Ejército con profundo pesar y tristeza se permite comunicar que, de acuerdo con informaciones de fuentes de alta credibilidad, criminales del grupo armado organizado residual que mantenían secuestrado en territorio venezolano a nuestro oficial, el teniente coronel Pedro Enrique Pérez, lo habrían asesinado", aseguró el comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiro.



El coronel Pérez, de acuerdo con las versiones que circulan en la frontera, fue secuestrado por las disidencias del frente 10, que dirige alias Arturo. Y al plagiado lo tendrían en zona rural del estado Apure, en Venezuela.



Mientras tanto en Tunja los padres del oficial se mantienen en angustia. Pero no les falla la fe. Sienten en su corazón que su hijo está bien.



"Hasta que no haya elementos de prueba o un hecho evidente que nos demuestre lo contrario, vamos a mantener nuestra fe, nuestra esperanza", dijo Yadira.



De acuerdo con ella, las últimas horas la familia la ha pasado rezando, pidiéndole a Dios que el coronel esté bien. "Hemos estado orando más que nunca y con la fe intacta en que él está bien", contó.



Otros hechos

En Arauca, donde fue secuestrado el pasado 18 de abril el coronel Pérez, hay incertidumbre alrededor de la versión oficial que da cuenta del asesinato del oficial por parte de sus captores.



Lo cierto es que la versión sobre su asesinato se conoció justo el mismo día en el que en ese departamento estuvieron el ministro de Defensa, Diego Molano; el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro; y el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena.



En Saravena, precisamente cuando en la localidad estaba Baena, fue activada una carga explosiva que dejó daños materiales y un menor de edad herido.

Al mismo tiempo se reportó que que dos personas fueron asesinadas, por las disidencias en zona rural de Arauquita.



Mientras tanto en Arauca, justo cuando se estaba haciendo el levantamiento del cuerpo un persona asesinada por las disidencias, activaron una carga y desde Venezuela les dispararon a los uniformados que participaban en esa tarea.



En el hecho resultaron heridos dos soldados, un policía y dos civiles .

Claro que el general Mauricio José Zabala, comandante de la Octava División, dijo que "estos actos no tienen absolutamente nada que ver" con la presencia del ministro de Defensa en el departamento de Arauca.



