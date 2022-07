La paz política lograda por el presidente electo Gustavo Petro por sus cordiales encuentros con varios de sus antagonistas históricos -entre ellos el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe- contrasta con el ruido que empieza a surgir en sectores de izquierda que se sienten marginados en el proceso de empalme y fuera de la baraja de un posible gabinete.

Los reclamos más ácidos, hasta ahora, provienen del senador Gustavo Bolívar quien fue el mayor escudero de Petro en el recinto parlamentario, número uno de la lista del Pacto Histórico en las elecciones y figura mediática que siempre puso sus conocimientos en el manejo de medios para exaltar al nuevo presidente.



Así, por ejemplo, tras la trascendental cita de Uribe con Petro que éste definió como "respetuosa", Bolívar reaccionó con dureza: "Bienvenida la reconciliación, pero a Uribe, solo perdón social. Perdón judicial si va a la JEP. Perdón divino… difícil. No podemos traicionar a las víctimas".



El mismo Bolívar después mostró su inconformidad con la posibilidad de que el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, exintegrante de la Coalición Centro Esperanza y quien en segunda vuelta apoyó sin vacilar a Rodolfo Hernández en contra de Petro, este ahora en el sonajero del gabinete como ministro de Agricultura.



“Admiro la generosidad de @PetroGustavo para conformar un gobierno pluralista y de unidad q garantice la paz y la gobernabilidad en Col. pero no olvidemos organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afro y a la izquierda q se jugó la vida por esta causa #ConAmayaNo”", reaccionó Bolívar en su cuenta de Twitter. El numeral ha sido replicado por cientos de sus seguidores que muestran su sorpresa por esta posible designación.



Asimismo, Blu Radio da cuenta de que varios dirigentes históricos de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, emitieron un comunicado en las últimas horas rechazando la adhesión del principal sindicato del país al gobierno entrante, argumentando que esa organización no es ni ha sido apéndice de ningún gobierno, así este sea de izquierda.



A este panorama esta fisura en la CUT se suma la molestia de Fecode por no haber sido tenidos en cuenta por el presidente electo Gustavo Petro para integrar el equipo de empalme del sector educativo.



“Estamos muy extrañados porque no nos convocaron a la comisión de empalme cuando Fecode se jugó el todo por el todo en esta campaña, nos estigmatizaron, nos maltrataron desde muchos sectores por apoyar a Petro”, dijo Carlos Rivas, expresidente y actual ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).



Para completar la complejidad del escenario inicial del presidente Petro con sus bases, se suman los comunicados de varias organizaciones sociales como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Alianza Libre de Fracking, rechazando que un conservador uribista como Guillermo Reyes sea el jefe de empalme del sector justicia del nuevo gobierno.



Mientras que ambientalistas piden a Petro que saque del empalme al exviceministro del interior y ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Guillermo Reyes González, cercano al Partido Conservador.



“El plan de gobierno de Petro y Márquez está enmarcado en la mitigación del cambio climático, la transición energética, la materialización de los derechos de las comunidades, dedicadas por generaciones a la agricultura (...) y claramente el señor Reyes González representa lo contrario de este propósito”, aseguraron en una carta firmada por líderes sociales y ambientales.



Para estos, Reyes es abogado de la multinacional minera Anglogold Ashanti (AGA) y estuvo involucrado en episodios de plagio que, según ellos, contradicen el ideario que llevaron a Petro al poder.



“El abogado Reyes intervino a nombre de AngloGold Ashanti durante un cabildo abierto convocado en respaldo de un proyecto de acuerdo en defensa del patrimonio ecológico y cultural en contra de la mega minería metálica”, dicen.



La carta fue firmada por el “Movimiento Nacional Ambiental”, que aglutina entre otras a ASOQUIMBO, la Corporación CONCIUDADANÍA, la Asociación MINGA, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia, entre otras.



