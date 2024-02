Secretario Salazar asegura que no hay razón para mantener suspensión de canciller Leyva

El hasta ayer secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro por cuenta de que firmó una resolución que echaba para atrás las actuaciones del canciller Álvaro Leyva y entregaba el contrato de fabricación de pasaportes a Thomas Greg & Sons. El mandatario acusó al funcionario de traición.



(Puede ver: Pasaportes: los detalles de la tormenta que desató adjudicación del contrato)

Un día después de la polémica, este se mantiene en las acciones que hizo y asegura que hizo lo correcto. En entrevista con Blu Radio, aseguró que todas sus acciones las hizo a nombre propio y sin preguntarle a nadie. "No consulté a nadie porque tenía la seguridad de que se me entorpecía la decisión y que me iban a hacer recomendaciones distintas (...) Yo asumo como hombre de bien", dijo Salazar.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro, el Canciller Álvaro Leyva y José Antonio Salazar, secretario de Cancillería. Foto: Unidad Investigativa



De acuerdo con el declarado insubsistente, la medida que tomó tiene otros efectos y es que ya no hay razón para la demanda que Thomas Greg & Sons interpuso en contra del Estado colombiano por haber incumplido con la primera licitación: "Salgo ahora mismo al tribunal administrativo a entregar el acto administrativo que deroga el demandando para que pongan fin al procesos. Se cae el proceso completamente".



(Además: 'El Presidente me está exponiendo al decirme traidor': dice secretario de Cancillería)



Asimismo, Salazar dijo en el diálogo radial que también entregaría la resolución a la Procuraduría, pues "han cesado todas las causas de la suspensión del canciller Álvaro Leyva". Esto alimentaría aún más la tesis señalada por varios sectores de que el secretario tomó la decisión como un intento por beneficiar a Leyva para que este pueda volver a su cargo.

El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firna su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopilización de todos los datos privados en una… https://t.co/fT0109Qfuv — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2024

"Soy amigo de Álvaro Leyva desde 1978, en la campaña de Belisario Betancourt lo conocí", contestó el secretario al ser cuestionado si era cercano con el todavía supendido. Luego este aseguró que "no hace favores a nadie por fuera de la ley, esa es la realidad". A esto añadió que supuestamente habló a posteriori con Leyva y que este le preguntó por qué no le había consultado antes. Por otro lado, reveló que ha sido apoderado de Leyva en algunos procesos legales, como el de la pensión del canciller.



(Además: Este es el decreto con el que se declaró insubsistente al secretario de la Cancillería)



De acuerdo con Salazar, no hubo nada irregular en la acción que llevó a cabo pues se ajustó a las recomendaciones hechas por un comité evaluador. Asimismo se mantuvo en que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo no sabía de la acción que tomó el secretario.