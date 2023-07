La Secretaría de Transparencia del Gobierno defendió el informe sobre impunidad que presentó este lunes luego de las duras críticas que recibió el documento, entre ellas las del fiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró que hay una dinámica por golpear la justicia desde distintos flancos.



“Él ni siquiera lee lo que nosotros producimos. Están en una dinámica de querer golpear la justicia desde distintos flancos”, dijo este martes el jefe del ente acusador en entrevista con Blu Radio.



El informe presentado por la oficina liderada por Andrés Idárraga, entre otras cosas, dice que hay un 94 por ciento de impunidad frente a las más de 57.000 denuncias que se han presentado desde 2010.



"Es necesario aclarar que la información presentada corresponde a la base de datos de la FGN y no se realizó ninguna modificación, adición o supresión de los datos, las categorías que echan de menos del análisis (sentencias absolutorias, archivo, prescripción) no fueron incluidas pues no están incluidas en la base de datos", aseguraron desde esta entidad del Gobierno Nacional a EL TIEMPO.

"Aquí la discusión no debe enfocarse el rigor técnico, que en nuestro caso cumplió con todos los estándares, la problemática central es tantos casos de delitos asociados a la corrupción sin resolver. Desprestigiar el informe no soluciona el problema de la impunidad, enfoquémonos en resolverla en una alianza institucional contra la corrupción", aseveran desde la entidad.



Tras las críticas, desde esta oficina aseguraron que para realizar el informe se tomó como base de datos el "conteo de procesos" disponible el 5 de julio de 2023 del portal de datos abiertos de Colombia (datos.gov.co) correspondiente al SPOA que es cargada por la Fiscalía General de la Nación.

Presidencia convocó a una rueda de prensa para presentar el informe. Foto: Presidencia

"Se realizó segmentación de la información (filtro) a partir de los grupos de delitos asociados a corrupción administrativa de acuerdo con las propias categorías establecidas por la FGN en la base de datos", explicaron.



Y agregaron que una vez identificado el grupo de delitos a ser analizados, se procedió a determinar el número global de noticias criminales desde el 2010 hasta lo reportado en el momento de análisis de la base de datos (5 de Julio del 2023) de manera anual.



"Igualmente, se determinó a nivel departamental el consolidado de noticias criminales en el mismo periodo", argumentaron desde la Secretaría de Transparencia y agregaron que "finalmente, se identificaron las noticias criminales que reportaron capturas o condenas, esto durante el mismo periodo y para el nivel nacional y el departamental".



Desde la entidad aseguran que la información anunciada por el fiscal Barbosa "no corresponde con la reportada en la base de datos pública analizada, por tanto, hacemos un llamado a que la información disponible para análisis de la ciudanía sea la misma disponible en el portal de datos abiertos en aras del garantizar el principio de transparencia en la actuación investigativa".



