Secretaria de la UNGRD se va contra Carrillo tras pedido de renuncia: 'Que explique'

Una nueva polémica se vive al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta vez, entre su nuevo director, Carlos Carrillo, y la secretaria general de la entidad, Ana María Castaño.

Un sus primeros días como cabeza de la UNGRD, Carrillo anunció que pediría la renuncia de varios funcionarios nombrados por Olmedo López, el exdirector de la entidad que salió tras el escándalo de los carrotanques para suministrar agua a comunidades de La Guajira. Una de estas renuncias fue solicitada a Castaño, a quien Carrillo señaló de ser la mano derecha de López.

Sin embargo, el nuevo director informó ayer, en su cuenta de X, que dio plazo hasta las 6:00 p.m. para recibir la renuncia protocolaria de López, la cual nunca llegó. "He solicitado a la actual secretaria general de la @UNGRD: Ana María Castaño (@aninac0120), su renuncia protocolaria, le di plazo hasta las 6:00 p.m. del día de hoy, no la recibí. Debo informar a la opinión pública que la mano derecha de Olmedo López en la entidad continuará, por ahora, ejerciendo las siguientes funciones", dijo.

Ahora bien, Castaño salió a atender emisoras radiales y fue dura con Carrillo. En primer lugar, aseguró que no ha firmado ningún convenio que la involucre en escándalos de corrupción en la entidad, ya que su cargo es administrativo y de manejo de bienes y servicios.

Luego, afirmó que su cargo es de libre nombramiento y remoción, por lo cual "el director me puede declarar insubsistente y destituir". No obstante, pidió públicamente una explicación al director de la UNGRD para saber por qué no ha hecho esa declaración. "A mi si me gustaría que el doctor Carrillo explique por qué no me declara insubsistente", dijo en W Radio.

El presidente Gustavo Petro posesionó a Carlos Carrillo como director de la UNGRD. Foto:Presidencia Compartir

Asimismo, dijo que en su cuenta de X puso de presente la carta con la que renunció el pasado 4 de marzo. "Es decir que mi intención no era quedarme anclada al cargo".

Para Castaño, Carrillo no la declaró insubsistente ya que tiene conocimiento de su embarazo, algo que no impediría esta acción, pero que puede significar una demanda de la secretaria ya que, según ella, este habría ejercido maltrato laboral hacia ella estando en esa condición.

“Entró atropellando derechos humanos, derechos fundamentales, a una mujer embarazada. Yo sé que él puede llegar y sacarme pero tiene otros 14 cargos para disponer de ellos. Él puede quitarme la ordenación del gasto y ponerme en otro lado pero me está pidiendo que renuncie a sabiendas de mi estado” afirmó Castaño.

Entretanto, manifestó que si ese es el comportamiento del nuevo director de la UNGRD, "nada va a cambiar en la entidad".

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA