Sebastián Guanumen, de señalado de campaña negra en elecciones a embajador en Chile

Este miércoles, la Casa de Nariño confirmó que Sebastián Guanumen será el nuevo embajador de Colombia en Chile. La hoja de vida fue publicada en el sistema de aspirantes, lo que confirmó que este iba asumir la embajada ante la imposibilidad de obtener el beneplácito para Temístocles Ortega, que sonó desde comienzo de gobierno para dicho cargo pero que no habría convencido al estado chileno por sus procesos ante la justicia.

La designación de Guanumen no ha sido bien recibida por un amplio sector del país político. Aún está fresco el recuerdo de la filtración de los videos de la campaña de Gustavo Petro, en los que el ahora embajador tuvo varias intervenciones cuestionables. Como uno de los asesores de la estrategia de redes sociales habló de ataques directos a algunos de los contendientes del ahora presidente.

“Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes, distintos canales de WhatsApp y de Telegram atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Con sus relaciones con el narcotráfico, con su mala gerencia en la Alcaldía, las redes de poder que tiene detrás”, fueron algunos de los mensajes del futuro embajador en Chile.

Sebastián Guanumen Parra fue miembro de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Foto:Instagram: @guanumenseb Compartir

Para buena parte del país, Guanumen quedó retratado por su frase en la que sugirió que iban a relajarse algunos temas éticos para la estrategia de redes en la campaña. “El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, se escucha que dijo en uno de los videos filtrados a la prensa.

En la opinión pública quedó la idea de que Sebastián Guanumen fue uno de los estrategas de alto perfil de la campaña de Gustavo Petro. Sin embargo a hoy, al hablar con varios de los participantes de dicho esfuerzo, la gran mayoría coincide en que su nivel no era tal.

“Se le sobredimensionó. Más que esos audios, fue muy leve su trabajo. El que manejó las comunicaciones no fue él. Él no estuvo, fue marginal lo que hizo él. Se le hizo famoso”, dijo un actual congresista que hizo parte activa de la campaña de Gustavo Petro. Este añadió a su comentario que es posible que nunca hubiese llegado a la carrera diplomática sin el reconocimiento que tomó por el escándalo de las filtraciones.

)Otros de dicha colectividad lo califican como “un muchacho que trabajaba la estrategia de redes”. Personas que estuvieron en el equipo de comunicaciones de Petro Presidente concuerdan en dicha descripción y añaden que ni siquiera era el estratega principal pues la principal línea la marcaba el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí. A esto agregan que este último nunca dio una directriz como las que dio Guanumen.

No obstante, varios le comentaron a EL TIEMPO que Sebastián Guanumen jugó un papel importante al ser uno de los principales enlaces con los ‘influencers’ de izquierda. Este era casi la vía de comunicación entre la campaña de Gustavo Petro y los varios creadores de contenido que impulsaron la campaña en redes sociales. Estos últimos han pasado a ser reconocidos ahora último al haber recibido varios contratos en la actual administración. Ahí estaría el contexto de las filtraciones en las que habla.

Aunque lo ubican en un segundo y hasta tercer renglón en la campaña de Gustavo Petro, los que hablaron con este diario aclaran que no era un completo desconocido. Tenía una destacada trayectoria en el petrismo. Lo ponen al nivel de Álvaro Moisés Ninco Daza –embajador en México- y Andrés Hernández –cónsul en México-. Todos ellos habrían trabajado en distintas ocasiones con el actual primer mandatario y ahora ostentan cargos diplomáticos, aunque Daza y Hernández con fallos en contra por el Consejo de Estado.

Ejercerá funciones de Jefe Consular de Colombia en Chile. Foto:Twitter: @GuanumenSeb Compartir

Otros que hablaron con este diario señalaron que el camino del nuevo embajador de Chile en el petrismo viene desde su padre, Hugo Guanumen Pacheco. Este tiene un vínculo de larga data con Gustavo Petro pues ambos militaron en el M-19. Precisamente este fue designado hace unos días como superintendente delegado para acueducto. Como hijo de Guanumen Pacheco, el actual diplomático hizo una importante carrera en el petrismo desde muy joven.

Sin embargo, no todas sus acciones laborales y políticas estuvieron en estas toldas. Como deja ver su hoja de vida, tuvo varios contratos con la Fundación Konrad Adenauer Sfiftung en su representación colombiana (Fescol). En estos desarrolló proyectos como ‘Polas Opuestas’ y ‘En Cómún’. Ambos proyectos tienen en común un enfoque de diálogo político entre sectores distintos.

Asimismo figura como uno de los fundadores del proyecto Extituto de Política Abierta, un intento de hacer la política más cercana al ciudadano y de superar las barreras partidistas. “El Extituto se encarga de llevar procesos de formación en diversos temas que son esenciales para superar las barreras de acceso y permanencia de ciudadanías sub-representadas en la política”, dijo Sebastián Guanumen en su momento sobre el proyecto en una entrevista con el medio Pacifista.

En la opinión pública no quedó ninguno de esos trabajos, sino el tema de “correr la línea ética”. Gran parte de la polémica de su nombramiento va en esta línea. Sin embargo, también se ha cuestionado que no venga de la carrea diplomática y no tiene estudios relacionados a estos temas.

Es politólogo de la Universidad rusa de Amistad de los Pueblos, tiene maestría en educación y desarrollo internacional de la Univesity Collede de Londres y tiene una espacialización en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Ninguno de estos temas tiene relación con el aspecto diplomático.

Es amigo cercano del presidente Gustavo Petro. Foto:Twitter: @GuanumenSeb Compartir

Precisamente Unidiplo, uno de los sindicatos de la Cancillería, ha expresado su preocupación en distintas ocasiones por casos como el de Guanumen. “UNIDIPLO se permite expresar su preocupación por algunos de los recientes nombramientos de cargos diplomáticos provisionales en el exterior”, dijo la organización cuando este fue designado como cónsul.

Aunque las críticas no han parado, distintas figuras del gobierno que hablaron con EL TIEMPO destacaron la labor que ha hecho el futuro embajador en su labor como cónsul. Estos resaltaron su gestión en atención a los colombianos en Chile en casos de repatriación de cuerpos y otros temas de su resorte.