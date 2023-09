En un video publicado en redes sociales, la oficina de pasaportes de la Cancillería señaló que la expedición de este documento se está "desarrollando con total normalidad" en las distintas sedes de Bogotá y el país.



Según Andrea Garzón, coordinadora de pasaportes Sede Centro, la entrega del pasaporte se está dando en 24 horas después de la solicitud y que, en el caso de algunas Gobernaciones, en 48 horas.



"Es importante que los ciudadanos tengan presente que el trámite de pasaporte solo es necesario, si usted va a realizar un viaje próximamente o si requiere un trámite de visado, la entrega es muy rápida", dijo Garzón.



La Cancillería informa que la expedición de pasaportes en las distintas sedes de Bogotá y el país se está desarrollando con total normalidad y la entrega se está dando en 48 horas desde su solicitud hasta la entrega al usuario final.

Además, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha tomado medidas para que las oficinas de expedición cuenten con los insumos necesarios para que no se suspenda el trámite para los ciudadanos colombianos.

"La invitación general que hace Cancillería a los ciudadanos es que se tranquilicen porque no se va a dar una suspensión en la expedición de los pasaportes. El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha asegurado de contar con los insumos suficientes para que todos los ciudadanos tengan acceso a este trámite a pesar del cambio de licitación", aseguró.



Finalmente, les pidieron a los ciudadanos no asistir a las oficinas de expedición sin cita previa.



Thomas Greg & Sons quiere participar en nueva licitación



En una carta dirigida a la Cancillería, Thomas Greg & Sons, empresa que actualmente hace los pasaportes en el país, anunció su intención de participar en la nueva licitación para la elaboración de estos documentos.



Hace tan solo una semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, declaró desierto el proceso de contratación debido a que esta empresa era la única proponente y debido a denuncias de posibles irregularidades en la licitación.

Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg, y Álvaro Leyva, canciller Foto: Archivo particular

De acuerdo con la misiva, la empresa de origen inglés y con representación en Colombia anunció que tenía todo el interés de volver a presentarse, fuera sola o acompañada de otras empresas bajo el esquema de unión temporal.



El presidente Gustavo Petro también habló este miércoles sobre la polémica licitación del contrato. "La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten", aseguró el primer mandatario.



Y es que Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., la empresa que ha tenido este contrato en los últimos 17 años, fue la única oferente hacia el final del proceso de la licitación y por esa razón, se declaró desierto el proceso, en parte por instrucciones de Casa de Nariño de que no se podía seguir adelante si no había más competidores.

REDACCIÓN POLÍTICA

