¿Se suspenderá votación de reforma de la salud por reunión con Uribe?

Se espera que este miércoles se lleve a cabo el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe para hablar de la reforma de la salud. El encuentro contará con otros miembros del Centro Democrático y del gabinete presidencial. En medio de la noticia queda la duda de si se suspenderá el debate, como lo pidió el exmandatario.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló del futuro encuentro con el expresidente Uribe. “Queremos hablar con todos los actores, es nuestra obligación, no un acto de generosidad”, dijo el ministro, que expresó que el principal objetivo es identificar puntos de encuentro para la propuesta de Gobierno.



Ante la petición de suspender el trámite mientras el encuentro, Luis Fernando Velasco señaló que eso es discreción del presidente de la Cámara, Andrés Calle –cercano al Gobierno-pero que le llevará el requerimiento. “Hablaré con el señor presidente de la Cámara, y eso es lo que vamos a hacer”, dijo el ministro.



Velasco dijo que el objetivo es salir con un acuerdo pero advirtió que eso sea una “camisa de fuerza” para obligar al Ejecutivo y a la oposición a llegar acuerdos. “No quiere decir que saldremos con un acuerdo,”, declaró el ministro.



En esa línea, el ministro reconoció que la aprobación de la reforma de la salud ha sido pausado y lento, pero dijo que no solo ha sido por acción de la oposición. Este llamó la atención a los partidarios del proyecto que no han asistido, incluso criticó que en la sesión pasada solo les faltaron dos votos para seguir con el trámite y fue por los ausentes.



Además de la reforma a la salud, el ministro hizo una breve mención de los otros proyectos de interés del gobierno Petro: las reformas pensional y laboral. Luis Fernando Velasco dijo que ese tema es del resorte de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y están a la espera de que “la ministra dé el banderazo para sentarse con las otras bancadas”.

