Se suspenden los vuelos desde y hacia Brasil por 30 días

Como medida preventiva por una posible variante brasileña del Sars-CoV-2 en Tabatinga, municipio vecino a Leticia, el presidente Iván Duque anunció este miércoles que se suspenden los vuelos desde y hacia Brasil, por un periodo de 30 días, contados a partir del 29 de enero, a las 00 horas de Colombia, cuando la medida entra en vigencia.



"Sabemos que hay información que en este momento está siendo explorada no solamente por las autoridades del Brasil sino de otros países de una nueva cepa o linaje que ha sido identificada en ese territorio", señaló el Jefe de Estado.



En este sentido, agregó que "como medida preventiva, y por un periodo de 30 días, donde se hacen todas las observaciones, se toma la medida de restricción de vuelos de Colombia hacia Brasil o de Brasil hacia Colombia".



El mandatario señaló que esta medida aplica al transporte de pasajeros, no al transporte de carga. Es decir, para quienes lleguen a Colombia por vía aérea directa o por conexión.



"Es decir que el viernes no podrán abordar ningún vuelo desde allí con destino a Colombia, a partir de esa hora (00 de Colombia)", sentenció el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



El funcionario señaló que solo se admitirá el ingreso de viajero bajo seis condiciones:



1. Los colombianos o extranjeros que inicien su vuelo desde Brasil antes de la fecha de entrada en vigencia de la resolución. "Todo vuelo que inicie antes de las 00 horas del viernes podrá ingresar al país", señaló Ruiz



2. Los viajeros que, por diferencia de horario, ya hayan sido citados a la terminal, antes de la entrada en vigencia de la medida.



3. Los extranjeros que cuenten con visa de migrante.



4. Los colombianos y extranjeros que cuenten con residencia permanente en Colombia, que sean autorizados a tomar vuelos humanitarios.



5. La tripulación de las aeronaves.



6. Los vuelos de carga y Estado.



De este modo señaló que "Migración Colombia podrá negar el acceso a cualquier extranjero al territorio colombiano, bajo las anteriores condiciones enunciadas, y los pasajeros admitidos a partir de la entrada en vigencia de la medida deberán tomar todas las medidas sanitarias preventivas y cuarentena de 14 días contados desde la fecha de ingreso a Colombia".



Además, para los viajeros provenientes de Brasil que hayan ingresado al país, entre el 18 de enero y las 23:59 del 27 de enero de 2021 "deberán cumplir con una cuarentena de 14 días contada desde la fecha de ingreso al país



Hay que recordar que la frontera terrestre sigue cerrada, no obstante, el mandatario advirtió que tomaron la decisión de "fortalecer la capacidad e monitoreo y supervisión epidemiológica, con las autoridades locales, con el gobernador del Amazonas y el alcalde de Leticia".



El jefe de la cartera de salud aseguró que esta medida transitoria, en principio será de 30 días, y allí analizarán "la situación específica de la aparición del linaje B1128 del Brasil".



"Con base en esto, estaremos evaluando los diferentes estudios que se publiquen haciendo análisis" sobre este tema, para tomar decisiones una vez se termine este periodo.



Ruiz recordó que otros países como Estados Unidos, Perú, Reino Unido, Italia, Holanda, Portugal y Turquía ya han tomado esta medida.

