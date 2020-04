Se restableció el retorno para los venezolanos por Arauca 

Un diálogo directo entre autoridades de Arauca y del Alto Apure (Venezuela) permitió que este martes se habilitara en la zona el corredor humanitario para los cientos de venezolanos que están retornando a su país.



El lunes en la tarde en Arauca se oficializó que por decisión de autoridades apureñas se había cerrado el corredor.

El paso para los venezolanos se habilitó luego de un diálogo sostenido entre el secretario de Gobierno de Arauca, Merardo Tovar, y el alcalde del Alto Apure, José Chema Romero, quienes acordaron nuevamente rehabilitar el corredor humanitario por el puente Internacional José Antonio Páez, el cual se había suspendido por dos días.



Las autoridades del vecino país habían tomado esa decisión de suspender el retorno de sus connacionales mientras se acondicionaban nuevos albergues.



“Mientras a nosotros nos reciban todos los días las personas que vienen en tránsito, no tendremos ningún problema en cooperar para que ellos puedan continuar su recorrido. Para nosotros que cierren por dos días es una dificultad muy grande porque no tenemos donde alojarlos y garantizarles la atención mínima", dijo Tovar, quien el lunes reveló la decisión de la Gobernación de Arauca de no permitir el ingreso a su territorio de venezolanos que fueran en tránsito hacía su país, mientras el corredor humanitario no estuviera habilitado



"Entonces, si en Venezuela se toman esas medidas nosotros también tenemos que tomarlas porque no podemos poner en riesgo la salud de los habitantes del departamento de Arauca. Es claro que cuando ellos ingresan adelantamos el proceso de desinfección correspondiente y la entrega de las medidas básicas para su protección, pero aquí no contamos con un albergue para que permanezcan días”, dijo.

Por su parte el alcalde Chema Romero sostuvo que están en toda la disposición de recibir a sus connacionales y brindarles la atención del caso para que puedan retornar a su lugar de origen.



“Aquí vamos a recibir a todos nuestros hermanos venezolanos que quieran retornar al país, estamos acondicionando todo los elementos necesarios para que puedan continuar su recorrido. Anunciamos que cerraríamos por dos días mientras establecíamos una logística para continuar con el recibo de más personas, pero estamos listos para continuar en este proceso”, dijo.



En los últimos días más de 1.500 venezolanos han retornado a su país pasando por el puente humanitario habilitando en la frontera de Arauca