El gobierno de Gustavo Petro estaría preparando un enroque para pavimentar el regreso de Laura Sarabia al Ejecutivo. La antigua jefa de gabinete no volvería a su cargo anterior, sino que asumiría la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Dicha dependencia actualmente está liderada por Cielo Rusinque.



Aunque desde la Casa de Nariño han calificado los cambios en el gobierno como meros rumores, distintas fuentes en el Ejecutivo confirmaron que las modificaciones sí van a hacerse e incluso dieron un plazo para su ejecución: antes de que termine la semana.



Solo faltarían los decretos de nombramiento de Rusinque y Sarabia. No obstante, en este último caso también habría que esperar que se publique su hoja de vida en el sitio web de aspirantes de la presidencia. Por ley, esta debe estar al menos tres días en el sistema para recibir observaciones. Luego de esto, sí podría dejarse en firme su designación.



De hecho, en la noche de ayer, Jorge Gómez Restrepo, abogado de Sarabia, emitió un comunicado en el que dice que “no hay ningún impedimento para que cumpla funciones públicas” y en el que dar por sentado su regreso al Gobierno.



"La reincorporación de Laura Sarabia Torres al gobierno se ha dado en un área que no tiene, ni ha tenido relación funcional con las instancias involucradas en las investigaciones en curso", dice el comunicado.



El retorno de Laura Sarabia venía sonando con fuerza desde hace varias semanas. Informaciones de prensa indicaron que el primer mandatario tenía intenciones de que esta nuevamente retomara el cargo que dejó en junio. Esta posibilidad cobró más fuerza cuando la propia exjefa de gabinete sacó un comunicado en el que rechazó las versiones de que estaba haciéndole el quite a la Fiscalía para comparecer por el caso de la niñera Marelbys Meza.



“Mi viaje a Washington fue programado luego que el 28 de julio la Fiscalía certificara que no había investigaciones en mi contra. Sin embargo, el pasado 18 de agosto, cuando se conoció la opción de retomar mi tarea en el gobierno, la Fiscalía comunicó la novedad procesal de oír mi versión”, fue el mensaje que confirmó la posibilidad de su regreso al gobierno Petro.



Tras dicho comunicado, varios cercanos al Presidente también confirmaron la intención de que la exfuncionaria volviera. “Necesitamos orden”, fue la expresión usada para justificar que llegara de nuevo al gabinete. No obstante, en ese momento se decía que retomaría la jefatura de gabinete.



Dicho cargo no ha tenido dueño desde que esta renunció, el 2 de junio de este año. Cuando esta salió, desde la Casa de Nariño se anunció que iba a replantearse la jefatura de gabinete. En su momento se informó que se iba a desconcentrar funciones y se iba a buscar que tuviera un menor reconocimiento ante la opinión pública, pues se consideraba que gran parte del escándalo Benedetti-Sarabia se dio en el marco de la notoriedad que el cargo había tomado a manos de Laura Sarabia, que incluyó varias entrevistas y diálogos con la prensa sobre el papel que esta jugaba en el gabinete.



Por varias semanas sonaron múltiples nombres para asumir dicha labor, entre ellos los del director de la UNP, Augusto Rodríguez; el embajador en Bélgica, Jorge Rojas; el director de la SAE, Daniel Rojas; el cónsul en México, Andrés Hernández. Sin embargo, el mandatario no se había decidido por ninguno de estos.



Sin nadie oficialmente en dicho cargo, sus funciones pasaron a ser responsabilidad del director del Dapre, Carlos Ramón González, y su asistente, Luz Ayda Gómez. Estos asumieron la agenda del primer mandatario, el diálogo con los ministros y otros aspectos de la jefatura de gabinete. Se convirtió en algo común que González, muy cercano al primer mandatario desde que militaron en el M-19, hiciera parte de la delegación presidencial en sus viajes nacionales e internacionales.



Ya se daba por hecho que este seguiría con el trabajo del Dapre y de la jefatura de despacho, incluso buena parte del gabinete tenía buenas calificaciones para el trabajo ejercido por Carlos Ramón González. Algunos consultados lo describieron como “facilitador” y de realizar una labor “de coordinación”, mientras que lo de “Laura era más imperativo”.



Sin embargo, las llamadas de atención por falta de ejecución habrían demostrado la necesidad de que alguien asumiera en propiedad la jefatura de gabinete. No será Sarabia, sino Rusinque la que tendrá esta tarea.



Contrario a la anterior jefa de gabinete, esta ha estado más conectada con el proyecto petrista y tiene un recorrido reconocido en el progresismo en el último tiempo. Rusinque tomó renombre luego de que se hiciera viral un video en noviembre de 2018 en el que esta, que para ese momento estaba haciendo su doctorado en París (Francia), increpó al entonces presidente Iván Duque por el aumento del IVA en el proyecto de reforma tributaria.



Luego de este reclamo, Cielo Rusinque se convirtió en cercana al proyecto petrista y al progresismo. Incluso, sonó en las listas de la Cámara en 2022. Sin embargo, no fue incluida y al final recibió la dirección del DPS en septiembre del año pasado. En sus casi 12 meses en la entidad, esta tuvo que hacer frente a la polémica por las largas filas que se dieron en varias ciudades de personas que reclamaban la ‘renta ciudadana’.

Sin mayores cambios



Por el momento, la situación de Laura Sarabia en el escándalo de la niñera Marelbys Meza sigue igual que en junio, cuando salió del Gobierno. Todavía no hay claridad sobre el papel que habría jugado esta en el escándalo por posibles interceptaciones ilegales a Meza. Incluso, se espera que asista a un interrogatorio en la Fiscalía para el 5 de septiembre en el marco de este caso.



A pesar de esto, y que su salida fue “mientras se investiga”, es muy probable que regrese a una dependencia cuyo presupuesto para 2023 fue de 6,7 billones de pesos. Además de la gran chequera que manejaría, esta entidad es crucial para el Ejecutivo, pues será la encargada de programas eje como Jóvenes en Paz, que entregará hasta un millón de pesos a jóvenes en situación de vulnerabilidad.