Un comunicado de la exfuncionaria habría confirmado un posible retorno. No obstante, no es muy claro en el Gobierno la posibilidad de que asuma su antiguo cargo.Un comunicado, dado a conocer el martes, volvió a avivar los rumores frente a un posible regreso de Laura Sarabia a la administración de Gustavo Petro.



En el documento, la exjefa de Gabinete respondió a las críticas por no haber asistido a un interrogatorio en la Fiscalía por el caso de la niñera Marelbys Meza y las presuntas interceptaciones ilegales a esta. Además de confirmar que estaba en una gira en Washington, por lo que no podía cumplir con la cita, cuestionó que solo se reactivara su caso en el ente acusador cuando “se conoció la opción de retomar” su tarea en el Gobierno.



Hace tan solo una semana cobró fuerza el rumor de un supuesto regreso de Sarabia al Gobierno y el comunicado sirvió como una confirmación sobre esta posibilidad. Sin embargo, más allá de lo expresado en el pronunciamiento de la exfuncionaria, no hay mucha claridad frente a que retome el cargo del que salió a comienzos de junio, o llegue a otro, ante la polémica por el caso de las interceptaciones ilegales a la niñera Marelbys Meza y su choque con el exembajador Armando Benedetti, que también renunció en el marco de dicha situación.

Los cercanos al Presidente han expresado distintas versiones sobre el tema Sarabia. Ministros consultados han dicho que el Presidente no ha hecho alguna mención oficial de un posible regreso de ella a su círculo más cercano. No obstante, algunos sí señalaron que en medio de la crisis por la baja ejecución en el gabinete, en un consejo de ministros, Gustavo Petro habría expresado que iba a tocar que ‘Laura’ regresara, un comentario que fue considerado como una broma, inicialmente.



Sin embargo, más allá de esto, no habría una referencia directa y oficial a que Laura Sarabia retomara las funciones de jefa de Gabinete. Por otro lado, miembros del círculo cercano al Presidente tienen otra versión y señalan que sí se habría planteado la posibilidad de que la antigua mano derecha del mandatario volviera al gabinete. Supuestamente, el Presidente habría hecho el ofrecimiento y se estaría a la espera de una respuesta. “Necesitamos orden”, concluyeron estas fuentes frente a la falta de ejecución que aqueja al Ejecutivo.



Un hecho que sí es plenamente cierto es que hasta el momento ningún funcionario ha recibido el nombramiento oficial de jefe de Gabinete o de Despacho desde que Sarabia presentó su renuncia. Carlos Ramón González, director del Dapre, y su asistente, Luz Ayda Gómez, han asumido la tarea de organizar la agenda presidencial y las otras funciones diarias del presidente Petro.



Varios funcionarios han destacado el manejo que les ha dado González a estas labores y hasta han expresado su opinión favorable a la forma en que este ha servido de enlace con el primer mandatario. Lo han calificado de “facilitador” y de realizar una labor “de coordinación”, mientras que lo de “Laura era más imperativo”.



Aunque varios en el gabinete estarían felices con la gestión de González –quien siempre acompaña al Presidente– y su forma de desempeñar el cargo, la crisis por la ejecución habría podido crear dudas y llevar al mandatario a replantear la salida de la que fue su jefa de Gabinete. Por su parte, cercanos al director del Dapre aseguran que no tienen ninguna información sobre una posible intención para que el Presidente lo releve de su tarea de llevarle la agenda y servir de enlace con los ministros.

‘Mi funcionaria querida’

La salida de Laura Sarabia del Gobierno fue un duro golpe para el Presidente. Ella, tal como reconoció en entrevista con EL TIEMPO en mayo, se convirtió en su mano derecha y una de las funcionarias en las que más confiaba. “Él me escucha y yo lo escucho. Cuando no estoy de acuerdo con determinadas cosas no trato de convencerlo, sino de exponerle mis argumentos. Eso fue lo que hizo clic en nosotros. Y que ve la eficiencia”.

Semanas después a este diálogo se dio el escándalo que sacó a la jefa de Gabinete del Ejecutivo. “Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada (Laura Sarabia) y el embajador en Venezuela (Armando Benedetti) se retiran del Gobierno”, anunció el Presidente en su momento, dando cuenta del aprecio que le tenía a ella.



Con esta cercanía, no sería extraño su regreso al círculo de funcionarios del primer mandatario. No obstante, tal como dijo Gustavo Petro, Laura Sarabia dio un paso al costado mientras “se investigan” las posibles irregularidades en el caso Meza. En estos dos meses, la situación no ha cambiado, las pesquisas siguen activas tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría e incluso fue llamada a interrogatorio por estos hechos. Precisamente, la exfuncionaria reconoció en el comunicado del martes que la diligencia quedó agendada para el 5 de septiembre.



Por otro lado, llama la atención que su reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sea para hablar “de la violencia política contra la mujer, de interés personal por experiencia”, lo que ha generado dudas de si ha ambientado el caso de la niñera en el marco de este flagelo contra las mujeres en política.