¿Se le agota el oxígeno político al canciller Álvaro Leyva Durán?

Quienes conocen de cerca la gestión del embajador de Colombia en Washington Luis Gilberto Murillo dan cuenta de un trabajo eficaz, discreto y de enorme respeto a sus interlocutores. Sus cualidades no tendrían nada de extraordinario en un diplomático, pero las comparaciones que en los pasillos de la Cancillería se hacen ahora con Álvaro Leyva sí llaman la atención. Son dos estilos diametralmente opuestos.



Esto podría ser apenas una anécdota sobre los estilos para dirigir las relaciones exteriores del país si no se diera la circunstancia que Murillo precisamente está reemplazando a Leyva, sancionado por la Procuraduría General de la Nación. Y Leyva, entre tanto, espera volver al gabinete.



En la mañana de este lunes, la Secretaría General de la Cancillería le adjudicó el contrato de los pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons. El presidente Gustavo Petro la desautorizó y en el aire queda qué irá a pasar ahora.

Álvaro Leyva, el presidente Gustavo Petro y Luis Gilberto Murillo. Foto: X @LuisGMurillo

Entre tanto, varios analistas se preguntan qué irá a pasar con Leyva. El jefe del Estado insistió en que era necesario hacer un proceso nuevo porque en su administración "no se manejan por el interés particular, ni se amañan pliegos para predeterminar ganadores".



Esta tesis la “compró” Leyva quien echó para atrás las medidas tomadas por él mismo y produjo una tormenta que provisionalmente lo sacó del cargo.



Este caso terminó en la salida de la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, Martha Zamora, quien le advirtió no solo de los problemas que traería para la finanzas del país en caso de una demanda sino que se fue con el señalamiento contra Leyva de haberla maltratado verbalmente. “Cuando se produzca el fallo, yo ya estaré bajo tierra”, habría dicho en referencia a que en el país las demandas son de tiempo largo y él tiene 82 años de edad.

Alvaro Leyva durante su intervención en el Consejo de Seguridad. Foto: ONU

Cuando la opinión pública estaba centrada en este caso salió a la luz que el hijo del canciller, Jorge Leyva, tenía intereses personales en el caso de los pasaportes. “El niño tiene 54 años, que haga lo que le dé la gana”, dijo el canciller sobre la empresa de su hijo.



El presidente Petro decidió traer a Murillo quien mantiene los dos cargos y quien, además, ha dado muestras de ser un interlocutor de confianza para otros estamentos. De hecho, cuando se realizó la cumbre con los cacaos en la Casa de Huéspedes en Cartagena, fue evidente la presencia del embajador en las fotografías oficiales.



Por contraste, los vientos no son favorables para Leyva, quien ha recibido críticas desde varios sectores por otros episodios.



El caso más mediático ha sido el de su relación con el ahora embajador ante la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Armando Benedetti.



La firma del decreto que lo puso en Roma se hizo horas antes de apartarse de la cancillería por la decisión de la Procuraduría.



Un hecho insólito pues el propio Leyva lo había definido como un drogadicto cuando se produjo el escándalo de los audios en el que este se despacha sin freno.



Como lo contó EL TIEMPO en su momento, Benedetti llegó a la Cancillería por el primer mandatario, pero su relación con Leyva estaba rota. La comunicación fue nula entre los dos y en el interior de la cartera siempre señalaron que el exembajador era una “rueda suelta” que Leyva no pudo parar.

Licitación de pasaportes. Foto: Archivo particular

“Él mismo dice (Armando Benedetti) yo soy un drogadicto… ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, dijo cuando el presidente Petro anunció la salida de Benedetti del Gobierno.



“Es un canciller que será recordado más por sus escándalos, que por los logros como tal”, dice la congresista Angélica Lozano, quien a pesar de las críticas destaca que un aspecto positivo fue su cumplimiento en organismos internacionales con la agenda de paz total que impulsa el jefe de Estado.



“El canciller Leyva le ha respondido al Presidente en los organismos multilaterales. Por ejemplo, lo hizo en el Consejo de Naciones Unidas cuando llevó temas del conflicto armado”, dice los expertos.

Gustavo Petro, presidente de la República, y Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esto último, si bien le generó críticas porque llevó a ese escenario la tesis del supuesto “entrampamiento” a la paz, también le trajo resultados, pues en abril del año pasado pidió ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (Onu) en Nueva York crear una comisión para investigar esa situación.



Tres meses después, la exministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, fue nombrada para indagar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz de 2016.



Si bien en el Palacio de San Carlos son conscientes de que la paz es importante en la agenda internacional, insisten en que tanto énfasis en esto hizo descuidar otros aspectos internos.



Fuentes de la Cancillería le dijeron a este diario que esperan que esta decisión del Ministerio Público le ponga el acelerador al cambio del canciller.

“Sus problemas de gestión han hecho que se retrasen los procesos importantes que son los de la política exterior”, dijo un funcionario. “Necesitamos a alguien que pueda poner a marchar el Ministerio como un todo, que sepa planificar hacia dónde queremos llevar la política exterior y que pueda llevar a cabo este plan de acción con una estrategia concreta” le dijo en su momento a EL TIEMPO un funcionario de la Cancillería.

Una de las más recientes tuvo que ver con el papel secundario que tuvo Leyva cuando estalló la guerra en la Franja de Gaza en octubre del año pasado.



“¿Colombia tiene canciller?”, se preguntó en su momento la senadora Angélica Lozano ante el protagonismo que tuvo el presidente Petro en dicha coyuntura y la posterior tensión diplomática que hubo entre Colombia e Israel y que permanece hasta hoy.



Para Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, esa crisis que se vivió en la Cancillería luego de que tuvieron que cambiar su posición de rechazo a los ataques de Hamás por la postura de defensa hacia Palestina que asumió el presidente Gustavo Petro, dejó en evidencia los problemas de liderazgo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



“Ese fue un fallo muy grande. Lo he dicho: a la Cancillería le falta cabeza. En su momento fue el Presidente el que se encargó de esos asuntos. Tuvimos una Cancillería dormida que no reaccionó a tiempo. Eso marca lo que es un buen canciller, él tuvo un papel secundario en las grandes crisis internacionales que tuvo que afrontar Colombia”, asegura Lozano.



En la Cancillería, en su momento, hubo molestia y señalaron que faltó liderazgo para construir una respuesta que estuviera alineada con la postura del Presidente, quien ha insistido en que debe cesar la ocupación de Palestina.



Todo esto ocurre mientras que hay denuncias de que Leyva fue beneficiario de una pensión pública por más de 27 años, de 25 salarios mínimos mensuales vigentes, sobre la cual habría serios cuestionamientos legales. Esto debido a que habría sido obtenida bajo una serie de irregularidades que fueron llevadas a los estrados judiciales.



En conclusión, no son tiempos buenos para Leyva. La pregunta es si tendrá oxígeno suficiente para reencaucharse y volver a su cargo.



POLÍTICA