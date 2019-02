¿Debe el presidente Duque objetar la ley estatutaria de la JEP?

Semana y media después de que la ley estatutaria de la JEP, llegara a la presidencia, Duque sigue en el dilema si sancionar o no, esta norma, clave para el acuerdo de paz con las Farc y para el funcionamiento de la Justicia Transicional.

Desde el centro democrático, partido de gobierno, le han pedido al jefe de estado, revisar algunos puntos, que podrían llevar a que algunos delitos queden en la impunidad o con penas irrisorias. Lo que más le preocupa al uribismo, es el juzgamiento de los delitos sexuales contra los menores, cometidos en el marco del conflicto.



Por otro lado, varios sectores defensores de lo pactado en la Habana, han acusado al gobierno de estar dilatando la entrada en vigencia de esta ley estatutaria.



Edward Rodriguez, representante a la Cámara del Centro Democrático, afirmó en un Facebook Live de El Tiempo, que los hechos que se han presentado hasta el momento de funcionamiento de la JEP no demuestran su efectividad ni brindan confianza a las víctimas y a los ciudadanos.

“Nosotros no debemos correrle a las Farc o a la JEP, ellos han tenido su propia dinámica y autoproclamado una serie de acuerdos que a mi parecer son inconstitucionales” afirmó Rodríguez.



Así mismo, señaló que los jueces escogidos para impartir la justicia, no son los más confiables, pues deben ser personas sin sesgos políticos. “El problema no es la JEP. Son quienes la manejan. Los jueces no tienen la credibilidad suficiente”. Manifestó el representante.



Por otro lado Juanita Goebertus, representante de Alianza Verde y exdelegada de paz expresó que el tiempo que lleva esta institución no es el suficiente para juzgar su funcionamiento. “Hay que dar espacios de tiempo. La JEP recién se creó, no podemos decir si funciona o no en tan solo un año. Justicia y Paz, se demoró 4 años para hacerlo”.

De igual forma, condenó la actitud del gobierno nacional y los calificó de incoherentes al afirmar que desean la paz, pero actuar en su contra. “Hay un discurso de querer salir adelante, pero unos hechos por parte del gobierno nacional, de querer hacer trizas la JEP”.



El presidente, tendrá hasta el 11 de marzo para decidir si sanciona o no la ley que legitimará la Justicia Especial para la Paz. Si no, quedará sujeta a la aprobación del Congreso de la República.



