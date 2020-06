Se crea el Patrimonio Autónomo para el emprendimiento de las mujeres

La vicepresidente Marta Lucía Ramírez resaltó el esfuerzo que el Gobierno ha hecho para la equidad de género desde la Consejería presidencial para la equidad de la mujer durante el evento en el que explicó el Decreto 810 del 4 de junio de 2020, por el cual se crea el Patrimonio Autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres colombianas, con el fin de mitigar los efectos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Ramírez habló sobre la importancia de impulsar la inversión en las empresas de las mujeres para incentivar el paso al trabajo formal. Recordó que hay más de 5 millones de mujeres que está en condiciones de informalidad y que casi dos millones de mujeres que trabajan en la informalidad son madres cabezas de hogar.



(Lea también: 'La recuperación será lenta y la crisis dejará cicatrices': Ocde)



Por ello, la vicepresidenta hizo un llamado para que las mujeres sean empleadas en la formalidad, a través de diferentes estrategias empresariales, y puedan avanzar en materia de autonomía económica.



“Tenemos que cerrar las brechas salariales que enfrentan las mujeres, hay una brecha cerca del 15 % y el 86 % de las mujeres rurales afrontan niveles de informalidad no tienen un ingreso estable”, dijo la vicepresidenta.



De la misma manera, invitó a las empresas para que incentiven los emprendimientos sostenibles de las mujeres y el acceso a los créditos de financiación e inversión en las empresas impulsadas por mujeres.



(Le puede interesar Duque resaltó la importancia del turismo para el país)



“Si tenemos mujeres competentes, preparadas, con planes de negocios realizables y rentables, ¿por qué no hay suficientes recursos de inversión para las empresas de las mujeres?”, afirmó Ramírez.



La vicepresidenta enfatizó en algunas de las características con las que contará el patrimonio:

-Viene de diferentes fuentes (del presupuesto general y de las entidades territoriales)

-No se va a manejar con criterios políticos, habrá un gestor independiente que evaluará cada plan de negocios.

-Tendrá un consejo directivo en representación de la vicepresidencia y contará con la presencia del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Comercio, así como el director del Sena, Carlos Estrada, la directora del departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, entre otros.



Siga en vivo el evento de lanzamiento de la vicepresidenta

🔴 #Envivo | Te explicamos el Decreto 810 de 2020 por el cual se crea el Patrimonio Autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres colombianas.

Sigue la transmisión 👇🏼https://t.co/HXQPOU7Zqs — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) June 11, 2020

.POLÍTICA