¿El presidente Petro prepara la salida de los ministros del Interior y de Defensa?

Nuevamente hay rumores de remezón ministerial por los lados de la Casa de Nariño. También son repitentes los que figuran en las versiones: supuestamente, según informaciones de prensa, saldría Luis Fernando Velasco del Ministerio del Interior y llegaría Armando Benedetti; e Iván Velásquez supuestamente saldría de la cartera de la Defensa y en su lugar llegaría Roy Barreras.



Las versiones han cobrado fuerza a final de año, justo en los días en los que el presidente ha pasado al tablero a sus ministros y algunos han salido con jalón de orejas. Sin embargo, más allá de las versiones de la inminente salida de dichos perfiles, no hay nada que indique que el presidente esté preparando los cambios en dichas carteras. Incluso cercanos al presidente niegan los posibles cambios.



Sin embargo, al ser cuestionado por su posible salida, el ministro Velasco ha recordado en distintos espacios que esos rumores llegaron incluso a los pocos días de haber asumido el cargo, pero que solo es el presidente Gustavo Petro el que determina su permanencia en el gabinete.



“Los ministros tienen un contrato que se debe renovar cada 24 horas. El presidente sabe que cada uno de nosotros puede seguir o retirarse. Es una decisión de él y no me meto en su fuero interno”, dijo este martes Luis Fernando Velasco en respuesta a las versiones de su posible salida.



Aunque ha sido recurrente, sobre todo en los momentos en los que la agenda del Gobierno parecía no avanzar en el Congreso, los últimos rumores llegan justo cuando Velasco goza de un estado de gracia. Esto debido a que logró sacar adelante la reforma de la salud en Cámara, comenzó el trámite de la reforma laboral y ya adelantó la reforma de la educación en su primer debate.



De esta manera, contrario a las anteriores ocasiones, Luis Fernando Velasco cuenta con un importante respaldo en cuanto a los resultados en el Legislativo. Además, está la situación de que Armando Benedetti es un perfil que llega a ser muy polémico para que asuma la tarea de la política en el gobierno.



No salió muy bien del gobierno luego del escándalo de Laura Sarabia y, aunque ha limado sus diferencias con el primer mandatario, no hay señales que apunten a que este asumirá el Ministerio del Interior.



A pesar de que tiene un manejo político como pocos cercanos al presidente, también tiene un lastre de procesos y de polémicas recientes que pueden jugarle en contra en un Congreso en el que el trámite de los proyectos ha sido más complejo de lo esperado. En vez de facilitar los consensos, puede convertirse en un factor que rompa los apoyos que el Ejecutivo ha conseguido con amplia dificultad en los últimos meses.



Por otro lado, está la situación de Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Tanto ella como el exembajador salieron del gobierno por cuenta del choque que tuvieron. El primer mandatario trajo de vuelta a Sarabia y esta ha recuperado parte de la notoriedad y el poder que había cosechado como jefa de gabinete. Por ello, podría terminar causando las mismas fricciones de hace unos meses la inclusión de Armando Benedetti en un cargo como el ministerio de la política.

¿Roy por Velásquez?

Por otro lado están las versiones de los cambios en el Ministerio de Defensa. Iván Velásquez ha sido uno de los señalados de forma reiterativa y ha sido cuestionado por distintos sectores. Sin embargo, es de amplia confianza del presidente Gustavo Petro.



Los últimos rumores de cambios señalan que Velásquez saldría para darle paso a Roy Barreras. Sin embargo, en ocasiones anteriores, el actual embajador en Reino Unido ha negado cualquier intención de asumir dicho cargo.



Asimismo, hace pocos días presentó oficialmente las credenciales como diplomático ante el rey Carlos III. Aunque es posible un cambio, es un proceso tan dispendioso el de obtener el beneplácito y cumplir todos los requerimientos de dicho gobierno que será poco probable un cambio en dicha representación a los pocos días de haber asumido el cargo en total propiedad.