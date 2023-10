¿Se avecina un nuevo remezón ministerial en el gabinete de Gustavo Petro?

Este jueves, el presidente Gustavo Petro fue abucheado por llegar tarde a la ceremonia de ascenso de suboficiales de la Policía. Ante el hecho, el mandatario presentó excusas debido a que estaba atendiendo situaciones urgentes de gobierno.



“Reuniones urgentes, por eso llegamos retardados. Ya lo verán. No es excusa, ya verán lo que significa, ahora no es el momento de hablar”, fueron las palabras del mandatario a los familiares de los suboficiales ascendidos. El comentario fue sucedido por rumores y especulaciones.



Cuatro horas después, comenzaron a sonar con fuerza las versiones de relevos en la Casa de Nariño. Supuestamente el presidente Gustavo Petro iba a comenzar el tercer remezón ministerial y los señalados serían los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, el de las TIC, Mauricio Lizcano, y el canciller, Álvaro Leyva.

Gustavo Petro anunció el segundo cambio en su gabinete. Foto: Presidencia

La segunda oleada de versiones sacaba a Lizcano de la ecuación y solo dejaban a Leyva y a Velasco. Por el momento, siguen con fuerza los rumores de cambios en el gabinete y hasta se apunta a que Luis Gilberto Murillo llegaría a la Cancillería y que Daniel Quintero saltaría de la alcaldía de Medellín a la cartera dirigida por Lizcano, lo que significaría el tercer ministro en poco más de un año.



Los rumores cobraron más fuerza ante la ausencia del ministro Luis Fernando Velasco del evento de ‘Gobierno con el Pueblo’. Siempre había estado presente en los actos anteriores y la coincidencia con las versiones de remezón hicieron pensar que en la noche de este jueves se iban a dar los cambios, que vienen sonando desde mitad de año.



Sin embargo, distintas fuentes de Casa de Nariño y del Pacto Histórico aseguran que se trata de meros rumores y que no hay ninguna intención del primer mandatario de hacer cambios en su gabinete en estos momentos. Asimismo, cercanos al ministro Velasco aclararon que su ausencia se debió a que estaba atendiendo asuntos de consulta previa por temas de la transición energética en La Guajira.



No solo cercanos al presidente y su proyecto han descartado que se vengan cambios. Distintos ministros, tanto lo mencionados en los rumores como otros, hablaron con EL TIEMPO y señalaron que por el momento no tienen señal alguna de que el primer mandatario les vaya a pedir la renuncia.



Incluso, apuntaron a que, contrario a los pasados meses, el mandatario ha tenido una actitud diferente en los consejos de ministro y no se ha vuelto a repetir anuncios de ultimátum, como sí ocurrió en agosto, cuando se conoció que el presidente les había dado un mes para mejorar en la ejecución o se iban de Gobierno. “No hay indicios que hagan pensar en cambios”, sentenciaron.

Radicación Plan Nacional de Desarrollo . En un evento en la Plaza Núñez, El Gobierno de Gustavo Petro radica en el Congreso de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En las carteras mencionadas también dieron respuestas distintas. En Cancillería apuntaron a que no hay elementos que indiquen una inminente salida de Álvaro Leyva de su cargo. En otras de las carteras mencionadas hablaron de una buena relación con el primer mandatario y que incluso los había propuesto como parte de la delegación presidencial a China. Otros también negaron cambios, pero respondieron que como ministros deben estar dispuestos a salir en cualquier momento.