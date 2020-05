Con ‘camas llenas’ amaneció Leticia

Tras la intervención del Gobierno Nacional y las medidas de emergencia tomadas por el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y las autoridades locales de Leticia, la capital del Amazonas, donde hasta el domingo había 136 casos de covid-19 confirmados, comenzaron la etapa de contención del coronavirus.

Hoy, en el hospital público San Rafael de Leticia amanecieron 23 pacientes, dos de ellos ventilados, mientras que en la única clínica privada de la ciudad están otros 24. “Estamos colapsados”, admitió el coordinador médico del hospital, Roberto Sandoval.



“Después de la intervención ha habido mucha actividad y planes de mejora, se ve una respuesta física de insumos que no se había visto antes, llegaron más recursos humanos”, le dijo a EL TIEMPO Javier Gutiérrez, gerente la Fundación Clínica Leticia.



El toque de queda impuesto por el alcalde de Leticia, Jorge Mendoza, surtió efectos, así como un cierre más estricto y mayores controles en la frontera con la vecina ciudad de Tabatinga, en Brasil, por donde ingresó el virus al Amazonas. Ya no se ve tanta gente en las calles.



En Tabatinga también se adoptaron medidas más exigentes. “Allá no se hizo una cuarentena estricta, y apenas ayer empezaron, ayer era una ciudad fantasma, la gente tomó conciencia. Los resultados se verán en unas dos semanas para que los efectos preventivos surtan su efecto”, contó el doctor Gutiérrez.



En el hospital San Rafael donde la Superintendencia de Salud encontró una serie de irregularidades, ayer el equipo que envió el Ministerio de Salud, encabezado por un médico intensivista, estaba haciendo un estudio sobre las necesidades de esa institución pública.

No obstante, con el alto número de pacientes que ya desbordó la capacidad de las dos instituciones hospitalarias, el temor es que los pacientes lleguen a un estado crítico, pues no hay unidades de cuidados intensivos. La única solución es remitirlos a Bogotá.



“El gran reto es que los pacientes se complican e intubamos y necesitan cosas, no tenemos una UCI. Entonces necesitamos que nos apoyen con la remisión de pacientes”, dijo el médico Gutiérrez, quien agregó que de acuerdo a la forma como ha evolucionado la pandemia en Leticia, estiman que faltan una o dos semanas más de un movimiento de pacientes importante.



El problema es que la única forma de remitir pacientes a Bogotá es a través de un vuelo y el proceso de aprobación por parte de las EPS, autorizar la ambulancia aérea y conseguir la UCI en Bogotá, puede tomar hasta tres días, demasiado tiempo para un paciente en estado crítico.



Se espera que con el “Plan Amazonas”, que desplegó el Gobierno Nacional desde el jueves anterior para atender la emergencia, haya una mejoría sustancial en la situación de Leticia pues entre las dos instituciones hospitalarias no suman más de 70 camas para atender pacientes.



