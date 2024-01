¿Se afectará la gobernabilidad del presidente Petro con los nuevos mandatarios locales?

Este 1.º de enero se empezará a escribir una nueva página en la relación entre el presidente Gustavo Petro y los mandatarios regionales. De este vínculo depende, en buena parte, el clima político que hasta las últimas horas de 2023 estuvo marcado por la polarización.



(Puede ver: Gustavo Petro: 'Opino que el Banco de la República debe bajar más la tasa de interés')

Varias de las autoridades territoriales que se marchan se convirtieron en voces críticas de la gestión de la Casa de Nariño, al punto de que, para los analistas, este comportamiento los posicionó en su ilusión de poner su fotografía en un tarjetón electoral para el 2026.



“Comenzó de manera anticipada la campaña por la presidencia. Así los mandatarios locales no puedan participar en política, sin lugar a dudas será una contienda donde todos los actores van a jugar y a marcar la relación Gobierno Nacional y local”, dice el experto en política Gabriel Cifuentes.



Claudia López, alcaldesa de Bogotá, Aníbal Gaviria y Juan Guillermo Zuluaga, gobernadores de Antioquia y Meta, respectivamente, dejaron el terreno abonado para cosechar un protagonismo en la discusión pública futura.



(Puede ver: 'Con esto se acaba la reserva': presidente Petro sobre la licencia de la Van der Hammen)





En la otra orilla, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, amarró su destino a las elecciones del 29 de octubre y al trabajo del presidente Petro. En las primeras, los electores de esta ciudad le pusieron un freno en seco que coincidió con el portazo que recibió de figuras del Pacto Histórico, quienes creen que él no puede llegar a representarlos.



En su cuenta de X, el también perdedor en su propósito de llegar a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, escribió que los votos del presidente Petro “los debe heredar alguien honesto y capaz, que nunca haya traicionado sus ideales”. Para él, debería ser la exministra de Salud Carolina Corcho. “Es una mujer con muchos más méritos en el petrismo que Quintero, Roy (Barreras), (Carlos) Caicedo o Claudia (López) si se vuelve a camuflar”, argumentó.



Bolívar muestra afán en buscar una figura que le permita a la izquierda retener el poder. Es consciente de que los resultados de las elecciones regionales dibujaron un nuevo mapa político en Colombia que, en sus palabras, obliga a “recoger esos pedazos que quedan rotos del Pacto Histórico”.

Entre aliados y distantes

A las primeras de cambio, el presidente Petro quiso darle un giro a este relato y publicó un mapa en el que estaban los mandatarios departamentales que él consideraba afines y no solo eso, sino que los invitó a Palacio.



El encuentro, que se hizo a puerta cerrada en la Casa de Nariño, causó sorpresa, entre otros aspectos, porque coincidió con la cumbre entre mandatarios salientes y electos de la Federación Nacional de Departamentos (FND), entidad con la que Petro ha confrontado.



En ese inédito grupo de “aliados” que ahora se posesionan, el presidente puso a los gobernadores Óscar Sánchez (Amazonas), Renso Martínez (Arauca), Yamil Arana (Bolívar), Carlos Amaya (Boyacá), Henry Gutiérrez (Caldas), César Ortiz (Casanare), Jorge Guzmán (Cauca), Nubia Córdoba (Chocó), Arnulfo Rivera (Guainía), Yeison Rojas (Guaviare), Rodrigo Villalba (Huila), Rafael Martínez (Magdalena), Luis Alfonso Escobar (Nariño), Nicolás Gallardo (San Andrés y Providencia); y Luis Gutiérrez (Vaupés). También invitó a Rafael Alejandro Martínez (Magdalena), quien se ausentó porque en ese momento estaba en juego la definición del ganador en Santa Marta.



Con este antecedente, se espera que la relación del presidente Petro con estos mandatarios que estrenan su cargo sea “fluida” y de “colaboración mutua”, como dijeron las partes.



Aunque el mismo jefe de Estado luego realizó otra reunión con los “gobernadores distantes” ya soplan vientos de tensión. Entre ellos están Julián Rendón Cardona (Antioquia), Eduardo Ignacio Verano de la Rosa (Atlántico), Luis Francisco Ruiz Aguilar (Caquetá), Elvia Milena Sanjuán Dávila (Cesar), Erasmo Zuleta Bechara (Córdoba), Jorge Rey (Cundinamarca), Jairo Alfonso Aguilar (La Guajira), Juvenal Díaz (Santander), Adriana Magali (Tolima) y Dilian Francisca Toro (Valle).



Si bien en esa ocasión, esta última tomó la vocería para anunciar que “fue un encuentro muy productivo” e “importante” porque sirvió para “dejar atrás los problemas que hubo en campaña y otras cosas”, todo puede ser distinto.



Tras las fotografías de rigor con Petro, los nuevos mandatarios volvieron a sus territorios, donde ya afloraron varias diferencias. Así, por ejemplo, se abrió un pulso entre el nuevo gobernador de Antioquia y el primer mandatario por la suspensión de la delegación minera en el departamento.



“¡Se veía venir! El Gobierno Nacional nos niega la renovación de la delegación minera que Antioquia tenía desde hace 22 años. Un acto que desconoce la autonomía de las regiones. Un centralismo que asfixia, fastidia y divide”, dijo Rendón.



“Me propongo impulsar un modelo minero que priorice al pequeño minero y me propongo que zonas agrarias sean respetadas en su vocación agrícola. En mi campaña electoral propuse estas medidas y me acompañaron un millón de antioqueños por ellas. Cumpliremos su mandato”, le respondió Petro.



(Puede ver: ¿En 2024 habrá nueva reforma tributaria? Esto fue lo que dijo el presidente Petro)

En las últimas horas, varios de los nuevos mandatarios han dejado saber que una de las mayores preocupaciones es el excesivo centralismo que está mostrando Palacio en contra de lo que establece la Constitución. En su opinión, el gobierno del presidente Petro es el más centralista en mucho tiempo y ello está generando malestar en el resto del país. De ahí que hayan empezado a escucharse discursos con expresiones de federalización y de independencia fiscal.



Desde la visión de Palacio, hay líneas rojas en, por ejemplo, los recursos para vías que deben ir a zonas marginadas como el Pacífico en detrimento de Antioquia o incluso Bogotá. Para los analistas, esto tiene dos lecturas: un acto de equidad con puntos geográficos olvidados y también una compensación hacia donde el Presidente aún tiene un gran respaldo.



¿Serán los recursos la forma de presionar del Gobierno? ¿Las regiones resistirán o algunas protestarán? De las respuestas depende en parte la gobernabilidad del primer mandatario.



En esa mostrada de fuerza a las regiones hay un actor clave para el Gobierno: el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) , nueva entidad adscrita al Ministerio de Transporte que se encargará de la construcción, mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias del país.



Pero, así como Palacio tiene músculo para exhibir su poder, también es cierto que en su meta de 500.000 cupos gratis para los jóvenes en educación superior debe negociar con los departamentos y ciudades.

La hora de las capitales

En el grupo de alcaldes que tendrán una visibilidad enorme por el peso de las ciudades que regirán están Carlos Fernando Galán (Bogotá) y Alejandro Eder (Cali). Ambos, hasta ahora, han procurado darles preponderancia a las personas que estarán en sus equipos de gobierno, pero será inevitable el contraste en decisiones de gran calado como el metro de la capital o los programas para beneficiar a jóvenes que, explica el Gobierno, deben recibir ayuda para alejarlos de la criminalidad.



En esta línea, Jaime Andrés Beltrán (Bucaramanga) no se ha guardado nada. “A mí me parece una alcahuetería. Conmigo no cuente para eso”, dijo.



Este ruido puede aumentar. “Colombia es un país que vive en constantes elecciones, tan pronto se terminan las territoriales, los partidos y grupos políticos empiezan a pensar de nuevo en las legislativas y en las de la presidencia. Estos meses que vienen serán un termómetro para el 2026 y qué tan a la derecha girará el péndulo político”, dice la analista política María Lucía Jaimes.



Para ella, sin embargo, todos los actores políticos del país deberían hacer un esfuerzo y trabajar “articulados en materia de seguridad, que es una preocupación en todo el país”, dice.

La polarización

Se trata de un desafío enorme porque la polarización está en plena ebullición impulsada, además, por el fuego de las redes sociales. De hecho, ‘polarización’ fue elegida como la palabra del año para la FundéuRAE, institución promovida por la Real Academia Española y la agencia de noticias EFE.



El experto Gonzalo Araújo prevé que el 2024 va a ser un año donde la ciudadanía tendrá altísimas expectativas en seguridad, movilidad, economía, por lo que pronostica que de alguna manera habrá constantes choques y desafíos entre los mandatarios locales, y el nacional. En la agenda hay temas que no dan espera. “Los nuevos mandatarios deberán estructurar una estrategia sólida con relación al presupuesto de 2025 que debe discutirse en el Congreso a partir de julio de 2024 y debe quedar aprobado en octubre”, dice.



“La relación con el Gobierno Nacional será en principio cordial, pero tensa hasta que se rompa producto de la injerencia indebida del Gobierno Nacional en asuntos locales como, por ejemplo, el metro de Bogotá”, dice Araújo.



Para los expertos y analistas hay consenso en que comienza un pulso interesante entre el Presidente y los nuevos mandatarios de ciudades capitales donde ganaron opciones conocidas, apoyadas por estructuras tradicionales y en líneas generales no afines al Gobierno Nacional.



También en el nivel de los alcaldes los reflectores están puestos sobre Álex Char (Barranquilla), Federico Gutiérrez (Medellín), quienes fueron adversarios de Petro en las presidenciales de 2022 y tienen un ideario diametralmente opuesto. “No entiendo que día tras día, muchas decisiones presidenciales están dirigidas a despejar el camino de la criminalidad que implica mayor inseguridad para los ciudadanos”, dijo la ahora máxima autoridad de la capital de Antioquia tras la derogación del decreto sobre consumo de drogas en los parques.



El analista Cifuentes coincide con Araújo. “Sin embargo, el comienzo del año debería ser tranquilo, alcaldes y gobernadores necesitan al Gobierno Nacional para apalancar proyectos que puedan incluir en sus planes de desarrollo. Por su parte, el Gobierno bien podría usar los apoyos de alcaldes y gobernadores para ayudar a presionar algunos proyectos claves en el Congreso”.



Los reproches, es posible, pueden empezar por la seguridad. Según los últimos datos del Instituto de Medicina Legal, en el país hubo 12.682 homicidios entre enero y noviembre de este 2023, lo cual supone un aumento de 5,29 % frente al mismo lapso del año pasado. ¿Qué irá a pasar, entonces, cuando este horror no cese? ¿Quién responderá? “En el tema de la seguridad, dice el analista Cifuentes, habrá mucha tensión. Ahí van a tratar de tirarse responsabilidades mutuamente y por ese lado la relación podría comenzar a fracturarse prematuramente”.



Una de las características del manejo del poder en Colombia es el señalamiento a quien se fue del cargo como responsable de las dificultades para mejorar las cosas. “Aunque en ciudades como Medellín y Cali los entrantes ya están señalando falencias y los serios problemas que encontraron, los ciudadanos esperan respuestas con políticas públicas que los beneficien en lugar de ver a sus líderes observando el espejo retrovisor”, agrega Araújo.



En este sentido, al margen de la valoración que se tenga del trabajo de Quintero (Medellín) y el suspendido Jorge Iván Ospina Gómez (Cali), se espera que Gutiérrez y Eder aceleren hacia adelante. Eso no significa que en esta y las demás capitales no haya una fuerte discusión que aprovecharán sus antagonistas políticos.



La analista Jaimes dice que sí es posible que los nuevos alcaldes y gobernadores se vuelvan actores como opositores al Gobierno Nacional y a sus políticas para buscar que en 2026 llegue un gobierno alejado del discurso de Gustavo Petro a la presidencia. ¿Cómo impactará esto? “Dificultará la inversión nacional en los territorios que decidan esta práctica”, advierte ella.



ARMANDO NEIRA

Editor de política de EL TIEMPO

En X: @armandoneira