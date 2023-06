La cantada salida del Gobierno de Laura Sarabia, jefe de Gabinete, y del embajador en Caracas, Armando Benedetti, finalmente fue confirmada oficialmente por el presidente Gustavo Petro en la mañana de este viernes, después de varias jornadas de incertidumbre, fuego amigo y graves señalamientos penales derivados del robo de una gruesa suma de dinero de la casa de la mano derecha del Jefe de Estado.



Ante decenas de cadetes de la Escuela Militar, y en un extenso discurso, Petro insistió en varios ejes. Por un lado, en negar que alguien en su Gobierno, como lo indica una investigación de la Fiscalía, haya chuzado ilegalmente las comunicaciones de dos empleadas de Sarabia sobre las que había sospechas por el robo.

(De interés: ¿Quién es quién en el escándalo que sacó a Sarabia y Benedetti del gobierno de Petro?).

La Fiscalía dice que funcionarios de la Dijín falsearon una orden judicial relacionada con el 'clan del Golfo' para interceptar ilegalmente las líneas telefónicas de Marelbys Meza, la niñera de Sarabia que después fue sometida a una prueba de polígrafo en Casa de Nariño; y de Fabiola Teherán, empleada doméstica por días.

Laura Sarabia, Gustavo Petro y Armando Benedetti Foto: Archivo particular

A la primera la hicieron parecer como la 'cocinera' de alias Siopas, jefe del clan del Golfo; y a la segunda, como alias 'la Madrina', supuesto enlace logístico del mismo capo. Las interceptaciones duraron 10 días (la Policía dice que 3) y, según un comunicado de la Dijín, se suspendieron cuando los analistas policiales se convencieron de que las personas a las que estaban escuchando no tenían nada que ver con una organización criminal.

Marelbys Meza, ex niñera de Laura Sarabia. Foto: EL TIEMPO

Petro dijo que nadie en su Gobierno ha ordenado ni ordenará chuzadas: "A nadie se le ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal, ni a ilustres y poderosos exfuncionarios ni a personas humildes. Eso no es cierto. No se les ha dado esa orden ni se les dará". Y agregó: "Aquí no puede quedar ni mancha ni duda de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. Aquí no venimos a eso".



La apuesta del Gobierno es tratar de eludir cualquier responsabilidad en las chuzadas, una práctica de la que fue víctima el propio Petro en tiempos del DAS. Así, el Presidente, sin mencionar con nombre propio a nadie, le dijo al "funcionario que señala" a su Gobierno "que investigue bien".



La versión del mandatario tendrá, en todo caso, que superar la contrastación con lo ya revelado por la Fiscalía. Y en ese escenario lo que dice el Gobierno deberá partir de la base de que ya el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el mismo comunicado de la Policía dan por hecho que hubo una actuación irregular cuando la Dijín solicitó la interceptación de los teléfonos que resultaron ser los de las empleadas cuestionadas por el robo a Sarabia.

Un segundo eje en el discurso de Petro es la defensa cerrada de Laura Sarabia, para quien pidió consideración por su condición de madre reciente y cuyas capacidades exaltó en su discurso. "Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi a todos estos eventos y que, en cierta forma, era mi mano derecha en mi gestión cotidiana". Y agregó: "No se han parado a pensar ni siquiera qué podría pensar una joven mujer recién parida con su primer niño, con su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley".



Y estos fueron sus términos cuando confirmó que se iba: "Mi funcionaria querida y estimada y el embajador en Venezuela se retiran del Gobierno". Dijo que la decisión se tomaba no por una aceptación de responsabilidad, sino para que "desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación".



Sobre Benedetti, su socio político de los últimos años y quien es considerado una ficha sí polémica, pero clave para los planes electorales del Gobierno y del Pacto Histórico, no hubo mayores referencias, lo que puede indicar que en esa pelea de los dos la posición de Petro es mucho más cercana a Sarabia.



Una punta adicional del discurso del Presidente en la Escuela Militar es que no da señales de querer un desescalamiento de los múltiples enfrentamientos que mantiene, especialmente con el fiscal Francisco Barbosa, a quien no mencionó con nombre propio pero contra quien formuló graves señalamientos.

El fiscal Francisco Barbosa. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Así, aseguró que hay "un alto funcionario del Estado" que supuestamente les está diciendo a los militares que no cumplan las órdenes del Presidente de la República, sin explicar concretamente a qué se refería. Y dijo que ese funcionario debería ser investigado por sedición.



Y esto dijo sobre la denuncia de la periodista Camilia Zuluaga, quien le pidió a Petro no estigmatizar a la prensa tras un incidente en el que sintió vio afectada su seguridad y la de su familia. Según Petro, el hostigamiento del que fue víctima la periodista fue la acción de "un paparazzi".



"El funcionario que nos está sindicando de eso (chuzadas) que investigue bien, con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del Gobierno, con la misma premura para ver cómo captura a un paparazzi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros", aseguró.



Y si bien no dio el nombre de ese funcionario, luego lo espetó porque no le ha entregado el informe sobre la investigación de crímenes del clan del Golfo: "Con esa misma premura debió haber allanado las casas del clan del Golfo cuyas direcciones tenía en su poder. Tenía en su poder sus nombres propios. Aun hoy no llega el informe de las investigaciones que se han hecho sobre los asesinatos sistemáticos de lideres sociales y ciudadanos del común en el Caribe y todo el país". "Pueden investigarnos hasta el último centímetro de nuestros sentimientos, pero entrégueme el informe de lo que se ha hecho contra la impunidad", aseguró.



Y finalmente, en el discurso del Presidente faltaron las respuestas concretas a varias preguntas claves. Sí defendió la legalidad del uso del polígrafo con la empleada de Laura Sarabia, pero no se refirió a puntos específicos de la investigación de la Fiscalía, como por qué dos teléfonos de empleados de su mano derecha terminaron interceptados precisamente después del robo en su casa, pero con una fachada para darles apariencia de legalidad.



Tampoco habló del monto del robo -Sarabia ha dicho que fueron 4 mil dólares y, en una segunda versión, "menos de 7 mil", pero tanto Armando Benedetti como Marelbys Meza hablan de un maletín con 150 millones de pesos en efectivo.



Y ni el Presidente ni ningún alto funcionario de su Gobierno han salida a explicar la posición de Armando Benedetti, quien no solo señaló a Sarabia de "abuso de poder" y "secuestro" y además sembró dudas sobre el monto real de la plata que ella tenía en su casa, sino que fue también la primera voz pública que habló de chuzadas en el caso. "¿Como sabía? ¿Ella chuza?", escribió en su Twitter el miércoles, en referencia a Laura Sarabia.



Benedetti siguió generando polémica este viernes, cuando por un aparente error publicó en sus estados de WhatsApp un pantallazo que tomó de una conversación con su jefe, el presidente Petro, en la que los dos hablaban de bajarle el tono a la polémica.



