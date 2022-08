Néstor Humberto Martínez, ex fiscal general de la Nación, respondió al canciller Álvaro Leyva Durán, quien afirmó que el exguerrillero de las Farc 'Jesús Santrich' fue “entrampado y asesinado”. "El cuentico de entrampamiento a ‘Santrich’ falta al respeto a la justicia", dijo Martínez.



El exfiscal Martínez, en diálogo con Blu Radio, dijo que hablar de que 'Jesús Santrich' fue víctima de un entrampamiento es una falta al respeto a la justicia colombiana e incluso a la de Estados Unidos.



Para el exjefe de la Fiscalía, al contrario de lo que se ha dicho, la cocaína que aparece en el video no era de la Fiscalía, sino que pertenecía a algunos miembros de las Farc, que siguieron en el negocio de la coca luego del proceso de paz.



“La coca jamás fue de la Fiscalía. En noviembre de 2020 se hizo un debate, por parte del senador (Gustavo) Petro y del senador (Iván) Cepeda, con ese argumento y la actual administración mandó ese día una certificación al Senado en donde se manifiesta que nunca la coca en el caso Santrich provenía de la Fiscalía, provenía de una parte de los desmovilizados de las Farc”, afirmó Martínez en la emisora.

'Jesús Santrich'. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

En la entrevista, Martínez, además, aseguró que el mismo Marlon Marín, sobrino de 'Iván Márquez', dio fe de la procedencia de la cocaína y, además, entregó detalles de cómo este proceso terminará en la condena, en Estados Unidos, de varios implicados en este hecho.



El exfiscal recordó que cuando la Fiscalía colombiana entró al caso Santrich estaba detrás de un caso de corrupción que se relacionaba con Marín y su interés por quedarse con los recursos de la salud de los desmovilizados.

Marlon Marín. Foto: EL TIEMPO

“Los compinches de esa operación, que eran un señor Gómez y un señor Yunez, fueron extraditados a Estados Unidos porque eran parte del grupo de narcotraficantes del que hacía parte de 'Santrich'. La Corte Suprema de Colombia autorizó la extradición y el próximo jueves 1.° de septiembre, después de que el que el señor Yunez y el señor Gómez se declararon culpables en una corte de Nueva York de este caso de narcotráfico, van a tener sentencia”, relató.

“El cuentico del entrampamiento y que esto fue toda una mentira y un montaje es una falta de respecto con la justicia colombiana y contra la justicia norteamericana, mucho más viniendo del canciller de la República. Ustedes entenderán que ante la justicia norteamericana ya se declararon culpables y nadie se declara culpable sobre la base de un montaje ficticio. Ellos han reconocido que es cierto y por eso el país conocerá la sentencia el próximo jueves”, dijo Martínez.

Leyva, en el marco de la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habló sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad, y en particular, sobre el caso de Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich.



Según el canciller, el exguerrillero fue víctima de un entrampamiento. “En materia de la verdad, se redactaron —para el Informe de la Comisión de la Verdad— unos principios sobre los cuales se creó la Comisión de la Verdad. No lo hice solo, me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado, 'Jesús Santrich'”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.



