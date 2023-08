El expresidente Juan Manuel Santos tuvo un duro pronunciamiento en redes sociales tras los rumores que lo vincularían con la recepción de supuestos sobornos por cuenta del proyecto Ruta del Sol tramo II y el escándalo de Odebrecht. El mandatario calificó la situación como una "calumnia temeraria, infame y contraevidente".



Tras el acuerdo de cooperación entre la justicia estadounidense y Corficolombiana, en los documentos de la colaboración se incluyó a un funcionario del gobierno de Colombia de identidad desconocida que supuestamente habría recibido una coima. Aunque no se mencionan nombres, y en la descripción se establece que estuvo entre 2010 y 2016 en el Ejecutivo, varios sectores han señalado que se trata del exmandatario.



Ante ese señalamiento, el mandatario expresó que si alguna de las partes del acuerdo "confirman la falacia que está circulando sobre el supuesto soborno que yo recibí, me encargaré de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente".



Más allá de los rumores, por el momento no se ha aportado prueba alguna que implique al primer mandatario entre 2010-2018 en el escándalo por la supuesta recepción de una coima.



Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe también ha lanzado señalamientos en contra de Juan Manuel Santos por cuenta del escándalo de Odebrecht.



Tras el asunto de Óscar Iván Zuluaga, y la supuesta aceptación en unos audios de la recepción de dineros de la constructora brasileña, Uribe volvió a hacer mención de que el expresidente Santos también habría recibido dineros de la cuestionada multinacional brasileña. El círculo cercano de este último ha negado dicho señalamientos.