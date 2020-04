Santos pide respaldar al presidente Duque

No es el momento de abrir heridas ni de recordar rencillas del pasado. El expresidente Juan Manuel Santos pidió rodear plenamente al Jefe del Estado, Iván Duque, otrora uno de sus más férreos críticos.

“Dejemos que los que mandan, manden”, dijo Santos en la mañana de este jueves en una charla con W Radio.



“Desde el comienzo, el presidente Duque sabe que me tiene a su entera disposición. En estas circunstancias lo que hay que hacer es rodear a las autoridades, al Gobierno, y cuando me necesite, ahí me tendrá. Son situaciones en las que uno tiene que hacer caso omiso a cualquier diferencia política o conceptual”, argumentó.



“En estas circunstancias, a los gobiernos hay que rodearlos. Lo mejor que los que mandan manden, sean responsables y acatarlos. No opinar”, indicó, entre tanto, en una entrevista con Blu Radio.



En esta emisora, el expresidente y premio Nobel de la Paz, insistió en que es necesario ser solidario y reveló que está a “entera disposición” del presidente Duque en lo que pueda ayudar en las actuales circunstancias.



“Lo único que podemos hacer es no interferir”, puntualizó.



Asímismo, en conversación con RCN Radio, Santos dijo que Duque puede contar con él en medio de la actual coyuntura.



“Duque sabe que en estas circunstancias me tiene a su lado”, dijo. Y añadió que "si me necesita ahí estaré, porque cualquier opinión mía sobre el Gobierno va a ser malinterpretada y ahora hay una incertidumbre inmensa. Entre menos complicaciones se generen pues mejor, porque no queremos ahondar en problemas.

Santos y el FMI

El expresidente Santos es noticia por una carta abierta publicada en las últimas horas en las que pide a la comunidad internacional mirar a América Latina en esta pandemia.



“Si la pandemia no es abordada adecuadamente, podría convertirse en uno de los episodios más trágicos de la historia de América Latina y el Caribe”.

El crudo presagio fue hecho ayer por el expresidente Santos y otros líderes de la región quienes pidieron al Fondo Monetario Internacional (FMI) fondos masivos para evitar una catástrofe económica en Latinoamérica.



Además de Santos, el documento está firmado por los también expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Ernesto Zedillo (México). Por Colombia también está el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

En una carta titulada ‘Imperativos éticos y económicos de la lucha contra la covid-19: una perspectiva latinoamericana’, los cuatro expresidentes y una decena de exministros de Economía y otras personalidades ponen el foco en el Fondo al que le piden que profundice su implicación “tanto para abordar las necesidades fiscales y cambiarias de los países en el corto plazo como para seguir apoyando a las economías en el futuro”.



“El FMI tiene un papel esencial que desempeñar, tanto para abordar las necesidades fiscales y cambiarias de los países en el corto plazo como para seguir apoyando a las economías en el futuro, a través de una crisis de duración incierta. El FMI necesita más recursos y la capacidad de desembolsarlos rápidamente”.



Pero ¿cuál es el camino por seguir? Los líderes plantean la emisión de un billón de Derechos Especiales de Giro (DEG). Se trata de un activo creado en 1969 por el FMI para apoyar las reservas de los países miembros que se puede intercambiar por divisas corrientes como el dólar o el euro.



El valor de un DEG es en estos momentos de 1,3 dólares. Y, aunque estos fondos se asignan a los Estados en función de sus cuotas, la situación por la que atraviesa el continente justifica ahora “una asignación no proporcional a través de un fondo que acelere el apoyo fiscal a los gobiernos más necesitados”.



Los líderes latinoamericanos, dice también el texto, deben hacer un llamado enérgico a la cooperación internacional para enfrentar la crisis, condenando los controles a la exportación de suministros médicos y demás recursos críticos, y exigiendo un incremento de fondos para la Organización Mundial de la Salud, al contrario de la temeraria decisión del Gobierno de Estados Unidos.



“Se necesita una coordinación global más sólida entre las autoridades de la salud para mejorar la capacidad de realizar pruebas, tratar y aislar a los pacientes, y desarrollar una vacuna que será la única solución definitiva para la pandemia de covid-19”.



Las compañías farmacéuticas deben ayudar a los países con materiales reactivos para ampliar el número de testeos y con acceso libre a la tecnología para producirlos, aseguran.



