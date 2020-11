Expresidente Santos le 'aconseja renunciar' a embajador de EE. UU.

El expresidente Juan Manuel Santos reveló que sí es cierto que hay un “malestar” en Estados Unidos por la participación, según él, de miembros del gobernante Centro Democrático (CD) y del embajador en Washington Francisco Santos durante la campaña a favor del ahora perdedor Donald Trump.



Por eso, el premio Nobel considera que el diplomático se expone a un “desaire” a partir del 21 de enero cuando el demócrata Joe Biden ya esté al mando de la Casa Blanca.



En línea con esta tesis, el expresidente le sugirió al representante de Colombia en Washington que renuncie antes del 21 de enero.



La declaración del exmandatario fue hecha en el programa Pregunta Yamid del Canal Uno.

El embajador de Colombia en EE. UU. había respondido a las acusaciones del exmandatario, quien aseguró que él buscó a un contratista del Pentágono para interceder por Trump, con el anuncio de una demanda legal.

Hay un juego de política y es triste que un expresidente se preste para eso. Será él quien tendrá que decirlo a un juez FACEBOOK

“Hay un juego de política y es triste que un expresidente se preste para eso. Será él quien tendrá que decirlo a un juez”, dijo el embajador.



Ante esto, el exJefe del Estado replicó: “Yo le daría un consejo de primo a Pacho: no vaya a malgastar el dinero. Los abogados están muy costosos. Es una demanda que no tienen ni pies ni cabeza. Él sabe perfectamente que lo que yo dije es totalmente cierto.”.



“Y más bien una recomendación (para Pacho Santos) sería que se retirara de la embajada antes del 21 de enero, para que no vaya, de pronto, a sufrir algún hecho vergonzoso personalmente, lo cual repercutiría en el país", dijo.



"Y yo sé por qué se lo digo. Sí existe cierto malestar con lo que ha sucedido”, argumentó el expresidente.



“No me expondría yo a un desaire diplomático, porque eso a nadie le conviene”, continuó el exmandatario en la entrevista con Yamid Amat.



En ésta añadió: “Entonces, ese es el humilde consejo que yo le doy al señor embajador, mi primo Pacho. Los hechos están ahí. Si el señor Cancino o el propio Pacho me llaman, yo les digo exactamente quién fue la persona que me dio a mí la información, en qué términos me dio esa información. De manera que, con una llamadita, como dicen, por los canales informales, yo les doy toda la información para que eviten la vergüenza de perder una demanda”.



¿Cómo se puede solucionar esta situación entre los dos primos? “Con una llamadita”, reiteró expresidente.



Iván Cancino, abogado del embajador, habló sobre la demanda por injuria y calumnia en Caracol Radio.



"Me comuniqué con el embajador y me comunicó que seguimos adelante", aseguró.



Para el abogado, las querellas deben continuar puesto que "esta no es una acusación a una persona cualquiera, Santos está acusando al embajador de estar interfiriendo en unas elecciones presidenciales".



"Donde el embajador no ponga una querella eso sí le estaría dando la razón a Juan Manuel Santos y pondría en peligros las relaciones bilaterales", dijo el abogado.



