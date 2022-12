Este sábado fue el lanzamiento del libro 'El mapa criminal en Colombia', del senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde. En el panel participaron el expresidente Juan Manuel Santos y el también senador Humberto de la Calle Lombana.



A partir del libro y su premisa, que gira en torno a exponer cómo está el panorama de las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales en Colombia -en el que explica los ciclos de violencia y los retos que se vienen con la 'paz total' que propone el presidente Gustavo Petro-, el expresidente Santos mencionó que un elemento fundamental para que funcionen los diálogos con el Eln es que "se legalicen las drogas".



"Yo tengo una discrepancia con Ariel, porque él dice que es imposible legalizar la coca, yo creo que sí es posible", dice Santos.



"Estados Unidos no nos va a dejar", le responde Avila.



"¿Y acaso tenemos que pedirle permiso a Estados Unidos para legalizar la coca?", sentenció el expresidente. Y luego se escucharon aplausos en el salón Bosque del Hotel Hilton.



Hablaron de la lucha contra las drogas y, según ellos, la prohibición de las mismas no hace más que darle continuidad al crimen organizado. A lo que el autor del libro mencionó que con "el plan nacional de sustitución de cultivos se busca sacarle gente a esas economías ilegales".



En este punto de la conversación -que fue el más largo y ovacionado-, Humberto de la Calle mencionó que "el Estado colombiano tiene la obligación moral de sacarle gente a la coca, pero no por la vía de la cárcel, sino por una perspectiva de derechos y salud pública".



En medio de la charla, liderada por la periodista María Alejandra Villamizar, hablaron de cuatro premisas que Ávila expone en el texto, que son: la importancia de negociar con el Eln; la responsabilidad del gobierno de Iván Duque, que, según él, lo que hizo fue sabotear sistemáticamente el proceso de paz con las Farc; el reto que representa para la sociedad las organizaciones criminales de tercera y cuarta generación y, por último, la importancia en que El Estado llegue a los territorios.



El senador participó en la presentación del libro del senador Ariel Ávila. Foto: Twitter: @DeLaCalleHum

El control territorial fue uno de los temas que guió la conversación entre los tres. Santos mencionó que "una de las formas de medir los resultados de las Fuerzas Militares debería ser la contabilización de los territorios a los que llegan, no las bajas".



A esto, Ávila agregó que "a los territorios se debe llegar con justicia, para que las comunidades no busquen a los grupos ilegales para que les solucionen los problemas".



El expresidente Iván Duque no salió ileso porque en medio del diálogo, Santos mencionó que "con la llegada de Duque lo que hizo fue echar para atrás muchas de las políticas progresistas y retrasó la implementación de lo acordado en La Habana.



Cerraron el panel mencionando y deseando -casi que de manera conjunta- que los diálogos con el Eln resulten bien para "secarle gente a las economías ilegales y a la violencia".



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

REDACCIÓN POLÍTICA

