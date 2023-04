Luego de que el expresidente Juan Manuel Santos defendiera el sistema de salud colombiano en la 68.° Asamblea Anual y la Cumbre de la Cámara de Comercio Colombo Americana y que el presidente Gustavo Petro lo tachara de mentiroso, el nobel de paz se volvió a referir al tema y llamó al Gobierno actual a la moderación.

“Me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano era de los peores del mundo. Todo lo contrario, de los mejores del mundo, y espero más bien que con la reforma no lo vayan a cambiar”, aseveró Santos el pasado martes.

“Me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano es de los peores del mundo. Todo lo contrario, es de los mejores del mundo y espero más bien que con la reforma no lo vayan a cambiar”: @JuanManSantos en la cumbre de @AmChamCol. pic.twitter.com/5gv0l6ya5B — Lucas Pombo (@lucaspom) April 25, 2023

(Puede leer: Juan Manuel Santos defiende el sistema de salud: ‘Es de los mejores del mundo’).

Ante esto, Petro aseguró que Santos estaba mintiendo: “Alguien llegará, algún expresidente, a decir que tenemos el mejor sistema agrario del mundo, mentiroso, lo que tenemos es una enorme irracionalidad, una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia”, dijo.



Sobre esto, en entrevista con W Radio, Santos le contestó a Petro: "Mi llamado a Gustavo Petro es a la moderación", aseguró.



El expresidente también señaló que ese es uno de los problemas del Gobierno actual, además de la incertidumbre que ha generado con acciones como el pedido de la renuncia protocolaria que le hizo a su gabinete en la noche del martes. “Los cambios lo que hacen es ahondar la incertidumbre", afirmó.

Señor expresidente @JuanManSantos , esta es la clasificación de sistemas de salud que hace la revista The Lancet.



Colombia queda en el puesto 81 https://t.co/o9hSVni0P6 pic.twitter.com/awCOU0jUOx — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

(Además: ¿Por qué Uribe dice que le 'delegó' el éxito de la operación Jaque a Santos?).

Ante esto, resaltó que en su gobierno dos ministros lo acompañaron durante los ocho años, lo cual fortalecía el desarrollo de las políticas. “Los ministerios deben durar mucho más tiempo”, aseguró.



El nobel de paz también dijo que “El presidente ha tenido problemas en todas sus políticas” y que la forma de gobernar era buscando la concertación, mas no peleando, insultando, ni dividiendo. “En una democracia cuando no hay diálogo no se pueden solucionar los problemas de la gente”, agregó.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO