Evalúan acciones legales contra medidas de alcalde (e) de Santa Marta

El Consejo de Estado tumbó el decreto presidencial a través del cual el presiente Iván Duque designó como alcalde encargado de Santa Marta al secretario de transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Rugeles.

El Jefe de Estado tomó la decisión porque Rafael Martínez, alcalde titular, fue detenido temporalmente mientras se le adelanta una investigación por presuntas irregularidades en contratación en centros de salud de la capital del Magdalena.



Pero según el fallo del Consejo de Estado “no era procedente que el presidente de la República suspendiera del cargo al alcalde titular por no encontrarse ejecutoriada la medida de aseguramiento impuesta en su momento por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Santa Marta, de manera que no tenía competencia y era aplicable el artículo 105 de la Ley 136 de 1994, vigente y que no fue derogado con ocasión de la Ley 906 de 2004 (CPP), posición respaldada por la Corte Constitucional a través de sentencia C-576 de 2004”.

Ante esta situación, el movimiento político Fuerza Ciudadana, que avaló a Martínez, evalúa acciones legales contra las disposiciones que tomó Rugeles durante el tiempo que estuvo en el encargo.