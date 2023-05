La exsenadora y miembro de la Alianza Verde Sandra Ortiz llegará al Gobierno. Será la nueva consejera para las regiones, cargo que hasta hace unos días venía desempeñando Luis Fernando Velasco, nuevo ministro del Interior.



(Puede ver: Alianza Verde se posiciona en Gobierno tras revolcón ministerial

De esta forma, se confirma que la Alianza Verde tendrá dos importantes fichas en el Gobierno, la dirección del Departamento Administrativo de Presidencia, con Carlos Ramón González, y ahora la consejería para las regiones.



Aunque no son puntualmente ministerios, son dependencias con una amplia importancia en el Ejecutivo. De esta forma, la colectividad de Gobierno toma notoriedad tras la ruptura de la coalición de Gobierno y el remezón ministerial.

Aún no se ha hecho la designación oficial de Ortiz, pero su hoja de vida ya aparece en el sistema de aspirantes de la Presidencia, por lo que, si nada extraordinario ocurre, será la próxima consejera de las regiones.



La trayectoria de Ortiz en la política comenzó oficialmente en 2014, cuando llegó a la Cámara de Representantes en 2014, por la Alianza Verde. Luego, en 2018, llegó al Senado por la misma colectividad. Su principal feudo electoral es Boyacá.



Tras su paso por el Legislativo, Ortiz intentó llegar a la presidencia al pelear la candidatura de los Verdes. Sin embargo, cuando el partido decidió dejar en libertad y no llevar candidato propio, esta declinó su aspiración. Luego, fue una de las integrantes de la Alianza Verde que pasó a trabajar en la campaña de Gustavo Petro.



Después de ese paso por la campaña, sonaba para disputar la alcaldía de Tunja. Sin embargo, este nombramiento centra sus esfuerzos a este tema.