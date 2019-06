'Ningún retraso en las cuentas se debe a extorsión o chantaje'

¿Cómo hará Córdoba para pagar las millonarias deudas que dejaron los llamados carteles de corrupcionón que azotaron al departamento en años anteriores?



Hace más de un año, Sandra Devia, fue asignada como la gobernadora encargada del departamento y dentro de sus funciones está pagar todas las deudas de salud pendientes por pagar, que según Devia, superan los 100 mil millones de pesos.



En diálogo con EL TIEMPO, aseguró que se necesitan hacer auditajes para controlar el pago de estos recursos.

¿Qué ha pasado con las cuentas de salud de Córdoba que es uno de los sectores más golpeados por la corrupción en el departamento?



Tenemos cuentas muy viejas, desde los años 2015 y 2016, que no hemos podido pagar porque están en proceso de auditaje. Tenemos que volver a hacer una segunda auditoría en razón a que muchas de esas cuentas son de la época en que la Gobernación era la que contrataba el servicio de salud.



Después de 2015, por alguna modificación, la resolución 1479 del Ministerio de Salud, ya no es la gobernación la que contrata el servicio, son las Eps directamente. Pero antes de esa época, todos los servicios contratados por la gobernación implican una segunda auditoría, para evitar que tengamos que pagar cuentas de servicios de salud, como toda la opinión pública conoce, que no se han prestado. No podemos volver a caer en ese peligro, por eso no hemos podido materialmente pagar esas cuentas.



Tenemos los recursos, pero requerimos hacer un segundo auditaje, que ya vamos a hacer justamente con una auditoria especial que vamos a contratar para que vuelva a revisar todas esas pretensiones porque algunas de ellas pueden no ser cuentas en firme que efectivamente hayan prestado el servicio.

¿De cuántas cuentas estamos hablando?



El número no lo tengo pero estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos en deudas de salud del departamento, ente las que están las de antes del 2015 y la resolución 1479 para servicios no POS y PPNA (Población pobre no asegurada), y posteriores a 2015 también hay otras que si son prestadas directamente por las Eps y debemos auditar y pagar.



¿Cree que en el tiempo que le queda en el cargo, sea posible cancelar la totalidad o un buen porcentaje de estas cuentas?



Las que se confirmen que son deudas, es decir, que se prestó el servicio, las reconocemos como deudas y es nuestra voluntad pagar. Queremos hacer una reunión con las clínicas y explicarles la problemática que tenemos, porque sabemos que muchos de ellos son acreedores de buena fe y nosotros debemos honrar los compromisos, pero también es nuestro deber garantizar que estamos salvaguardando el patrimonio público del departamento.



Nuestro compromiso es que a más tardar en tres meses tengamos depuradas una buena parte de esas cuentas y que podríamos estar pagando antes de finalizar diciembre, las que hayamos confirmado que son cuentas que están en firme.



Yo si lo que quiero dejar claro es que muchos de los acreedores dicen que les piden porcentaje en la Gobernación para que les paguen las deudas, nosotros lo único que queremos hacer es una auditoría. Si alguien les pide el 20 por ciento no lo deben pagar, las clínicas no deben pagar, ni siquiera considerarlo u ofrecerlo porque nadie les puede pedir plata. Eso es un delito. Y quiero resaltar eso, porque ningún retraso en las cuentas se debe a ninguna extorsión y a ningún chantaje de ninguna naturaleza sino a que queremos pagarlas auditadas.

¿Cómo va el proceso de esclarecimiento de los carteles de corrupción de las administraciones pasadas?



Todos esos carteles fueron cuando las gobernaciones contrataban los servicios de salud, anteriormente. En este momento ya las gobernaciones no contratamos esos servicios, nosotros lo que hacemos es que le pagamos a las EPS, pero en este momento tenemos paralizados y suspendidos todos los pagos por esos hallazgos que ha hecho la procuraduría y la Contraloría.



¿Ha logrado establecer una relación de gobernabilidad armónica entre el ejecutivo y el legislativo en el departamento?



Ha sido armónica con las limitaciones propias de la relación entre las asambleas y la gobernación. Tuvimos facultades para contratar hasta el 30 de abril de este año, esto nos retrasó todos los procesos administrativos que tenía que adelantar la gobernación. Tuvimos esa situación que ya por fortuna superamos.

Yo soy muy respetuosa de la independencia de la Asamblea, y en ese sentido no hemos tenido confrontaciones ni deliberaciones públicas, pero si nos demoró mucho la posibilidad de adelantar los procesos administrativos por la limitación de las facultades para contratar. En este momento las tenemos por fortuna, y esperamos finalizar este mandato con una relación de gobernabilidad armónica.



Finlammete, ¿Cuáles cree que son los retos que tiene el departamento?



Nosotros suscribimos un pacto de transparencia con la vicepresidenta de la república, Marta Lucía Ramírez que nos está ayudando a liderar un pacto por córdoba más allá de este mandato. Y ese pacto contempla un modelo de sociedad donde primero que todo, Córdoba se mire como un departamento emprendedor, productivo, que mire hacia el turismo, hacia Centroamérica, hacia Panamá en el comercio, y que el tema del estigma de la corrupción sea superado, con una capacidad de la sociedad de tener un criterio ético y moral que logre sacar adelante al departamento.



Esperamos que ese pacto sea un pacto que incorpore a la sociedad civil y no sólo a la clase política, si la sociedad no se incorpora como agente moral y ético del departamento, la clase política va a seguir teniendo liderazgo absoluto y no va a tener una veheduria social más amplia que impida que esto pueda seguir ocurriendo



