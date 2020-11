'Puede haber una afectación muy grande en Providencia': Duque

El presidente Iván Duque lideró este lunes un Puesto de Mando Unificado nacional con el propósito de evaluar las afectaciones que estaban generando en la zona insular del país por el huracán Iota y adoptar medidas para ayudar los afectados.

El mandatario dijo que habrá toda una movilización no solo de las entidades que tienen que ver con el sector de la atención de emergencias, sino también de la Armada, Fuerza Aérea y del Ejército. Pero admitió que el clima por ahora no permite la movilización de las ayudas en esa zona del Caribe.



El mandatario destacó que Colombia cuenta con un plan nacional de contingencias para enfrenar los huracanes y que desde el primero de noviembre se está monitoreado lo que pasa en el Caribe con estas tormentas.

“Estamos ante un hecho que tiene unas características que nunca se habían visto en nuestro país”, dijo el mandatario al referirse a Iota y tras explicar que en cuestión de horas este fenómeno climático pasó de tormenta tropical a convertirse en un huracán de categoría 5.



“Es la primera vez en la historia del país que en territorio colombiano llega un huracán de categoría 5”, destacó

El jefe de Estado explicó que por ahora se está haciendo el levantamiento de toda la información de daños en San Andrés “y estamos monitoreando con la Unidad de Gestión del Riesgo cómo vamos a obrar para enfrentar esa contingencia”. Duque hizo especial énfasis en los daños de infraestructura.



El Presidente reconoció en la tarde de este lunes que en el caso de Providencia la comunicación que se ha tenido es “muy pobre” por la afectación en el sistema de telecomunicaciones.

Pero eso si advirtió: “Sabemos que se puede registrar una afectación grande” y dijo que por eso se ha desplegado “conforme al plan de contingencias”, todas las capacidades de respuesta que empieza con toda la capacidad logística de la Unidad de Gestión del Riesgo desde San Andrés, con la Armada, la Fuerza Aérea y con el Ejército.



Dijo que esto para tener la posibilidad de llegar rápidamente tan pronto las condiciones climáticas lo permitan.



Duque irá

Duque igualmente anunció que tan pronto las condiciones climáticas lo permitan estará desplazándose personalmente para acompañar al sistema de gestión del riesgo y ver el daño e iniciar rápidamente un proceso de reconstrucción de infraestructura y de atención a los afectados.



“Es un reto grande que enfrenta nuestro país”, dijo el mandatario, quien explicó que se sorteará no solo con toda la respuesta institucional sino que también implica la solidaridad de los colombianos.



El jefe de Estado anunció la movilización de toda la capacidad de atención y que para ello se trasladará gran capacidad logística hacia el Caribe, en concreto hacia Cartagena.



El mandatario igualmente dijo que hay buques de la Armada en San Andrés, con material humanitario, a fin de salir hacia Providencia apenas las condiciones lo permitan.



