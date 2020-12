La advertencia de Duque por turistas sin tapabocas en San Andrés

El presidente Iván Duque ha cumplido este sábado una agenda intensa en San Andrés, en donde no solo ha estado pendiente de revisar los avances del proceso de reconstrucción de la isla, devastada por le huracán Iota, sino que también ha dado instrucciones en lo que tiene que ver con las medidas a implementar.

El jefe de Estado aprovechó su presencia en la isla para hacer entrega de 10 modernas motocicletas a la Policia, y fue en el marco de dicho evento donde advirtió sobre la presencia de turistas en la isla que no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad.



Según Duque, vio a personas que estaban recorriendo la isla sin utilizar el tapabocas.



"Tengo la inmensa preocupación que he visto hoy un grupo de turistas que no están utilizando el tapabocas. necesitamos llevarles ese mensaje pedagógico pero al mismo tiempo con la autoridad de la circustancias sanitarias", les dijo.



Y en referencia a las motos entregadas, el mandatario les señaló que esos nuevos equipos les van a permitir llevar ese mensaje, en sus recorridos por la isla, a quienes no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

​

Le puede interesar: Las recomendaciones y restricciones para festividades de fin de año

En el marco de su visita a la isla, el jefe de Estado se reunió con un grupo de emprendedoras. Anunció una inversión de $ 450 millones para apoyar proyectos de mujeres raizales emprendedoras.



También inspeccionó los trabajos de reparación del emisario submarino de San Andrés, sobre el que informó que las obras ya presentan un 50 por ciento de avance.



Dijo que se busca que quede en funcionamiento antes de finalizar este año.



El mandatario igualmente participó de una siembra de árboles y pancoger con comunales.



El presidente Duque tiene previsto ir este domingo hasta Providencia para revisar los avances en lo que tiene que ver con la reconstrucciòn.



Le pude interesar: ¿Qué tan satisfechos están los ciudadanos con el Acuerdo de Paz?