‘Tenemos argumentos sólidos para combatir pretensión de Nicaragua’

Colombia enfrenta este año en la Corte Internacional de Justicia de La Haya dos demandas de Nicaragua, una por el supuesto incumplimiento de la sentencia de 2012, que le quitó algunos derechos económicos a nuestro país en el mar Caribe, y otra con la que pretende ampliar su plataforma continental, para llegar prácticamente hasta el territorio nacional.



Carlos Gustavo Arrieta, el agente de Colombia ante ese tribunal internacional, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que lo más seguro es que durante este primer semestre uno de los casos sea abordado por esa corte.

Además, se declaró “moderadamente optimista” sobre los procesos que se llevan en La Haya.

En lo que tiene que ver con los casos que lleva la Corte de La Haya sobre Colombia



¿Qué pasó el año pasado?

Fue un año relativamente muerto. Por cuenta de la pandemia, la Corte tuvo y muy poca actividad. No se desarrollaron audiencias; aunque al final se realizaron algunas pocas de manera virtual, pero la Corte tomó la decisión de diferir la celebración de audiencias hasta los años próximos. Por eso en nuestro caso no hubo un avance en términos de la convocatoria a audiencia y eso nos sirvió para ir preparando y solidificando nuestra defensa, buscando nuevos argumentos, encontrando nuevos enfoques.

Tenemos motivos para pensar que las audiencias sí pueden ser este año, por lo menos una de ellas, y eventualmente podría darse en el primer semestre.



(Consulte: Abecé: todo lo que debe saber sobre el nuevo protocolo para protestas)



¿Estamos hablando de dos demandas de Nicaragua contra Colombia?

Si señor, son dos demandas. La primera es una que ellos presentaron por supuesta violación de sus derechos, que en el fondo es una demanda por el supuesto incumplimiento de la sentencia del año 2012. Ellos alegan que Colombia les ha limitado sus derechos y que ha ejercido sus propios derechos de forma irregular. Es una demanda compleja que tiene muchos factores.



En la segunda ellos solicitan que la Corte declare que Nicaragua tiene una plataforma continental extendida que va mucho más allá de sus 200 millas y que prácticamente invade parte de la plataforma continental que tiene Colombia en el Caribe.



En ambos casos tenemos argumentos muy sólidos y serios para combatir las pretensiones de Nicaragua. Nos sentimos moderadamente optimistas en cuanto a que tenemos un muy buen caso. Esperamos que eso se presente en audiencias en el curso del año y ojalá tengamos la posibilidad de exponer verbalmente ante la Corte todos nuestros argumentos. Yo creo que tenemos muy buenos argumentos técnicos y jurídicos.



Usted dice que en este primer semestre se abordaría uno de los casos ¿cuál sería?

No sé. La Corte no nos ha dado ninguna indicación.



Le pude interesar: El millonario seguro de vida que tendrán los senadores

¿Y qué le hace prever que un caso será abordado este año?

Porque hemos estudiado con cuidado la agenda de la Corte, hemos tenido contacto con la Corte y si bien es muy hermética en lo que son sus agendas, digamos que por distintos análisis hemos llegado a la conclusión que puede tener un espacio en el primer semestre del año, el cual le podría dedicar a al menos a uno de los casos de Colombia.



¿En ese caso estaríamos hablando de una audiencia o de una decisión de fondo?

Son las audiencias orales. Digamos que toda la etapa escrita del proceso ya terminó. Lo que quedan son las audiencias orales, donde las partes presentan delante de los jueces sus argumentos, dónde uno explica lo que han sido los argumentos que ha construido durante la etapa escrita y los complementa con algunos puntos o enfoques nuevos. Después de que se produce la audiencia, la Corte decide y normalmente se demora entre seis meses y un año para decidir. De tal manera que si se hace la audiencia este año en el primer semestre, no es descartable que podamos tener una decisión en el curso del año. Aunque yo creo que lo más probable es que lo tengamos en el curso del año 2022



¿Esa audiencia sería virtual?

Yo creo que existe la posibilidad que sea virtual o semivirtual. Yo creo que la Corte está tratando de ver si adopta una serie de procedimientos que permitan hacer la audiencia virtual, pero también en parte presencial. Eso aún no está totalmente definido, pero a nosotros y nos encantaría que fuera una audiencia presencial, porque personalmente uno presenta mejor los argumentos y convence a los jueces. Pero si tiene que ser virtual, la haremos, estamos preparados para ello.



Le pude interesar: Cruce de trinos entre Cabal y Petro por asilo del hijo del senador

si se hace la audiencia este año en el primer semestre, no es descartable que podamos tener una decisión en el curso del año FACEBOOK

TWITTER

¿Quiénes son los agentes en estos casos ante La Haya?

El agente soy yo y el coagente es el doctor Manuel José Cepeda, pero hay un equipo de Cancillería muy bueno, liderado por el doctor Andrés Villegas. También hay un equipo de seis abogados internacionales, todos muy conocidos, todos muy respetados en sus respectivas especialidades.



¿Y quiénes participan en las audiencias?

En las audiencias orales Colombia hace presencia a través de los agentes y de los abogados internacionales.



(Le puede interesar: Toque de queda por puente de reyes en ciudades con alta ocupación UCI)



POLÍTICA

También le recomendamos:

-Canciller Claudia Blum defiende cerco diplomático contra Maduro



-'Rechazamos los actos de violencia en EE. UU.': Duque



-¿Fracasó el ‘cerco diplomático’ contra el régimen de Maduro?