‘Por expulsar ‘espías rusos’ no tenemos vacunas Sputnik V’: Samper

El expresidente Ernesto Samper ató el lío diplomático que Colombia recientemente tuvo con Rusia a la ausencia de las vacunas producidas por Moscú en nuestro país.



“Si el gobierno no hubiera caído en el “oso” de encontrar y expulsar espías rusos para ocultar su complicidad en la preparación de un golpe militar contra Maduro, hoy podríamos estar vacunando con Sputnik V a miles de personas como lo están haciendo Argentina, Bolivia y Venezuela”, publicó Samper.



En diciembre de 2020, hubo un escándalo por la decisión del Gobierno colombiano de expulsar, en una decisión diplomática sin antecedentes, a los ciudadanos rusos Alexander Paristov y Alexander Belousov.



El Gobierno informó en su momento que ambos estaban comprando información sobre temas estratégicos del país: recursos minerales, redes eléctricas, infraestructura petrolera y centrales hidroeléctricas.



El presidente Iván Duque dijo que los ciudadanos rusos (Paristov, nacido el 12 de enero de 1989, y Belousov, nacido el 29 de enero de 1981), quienes llevaban más de dos años en el país, habían violado leyes internacionales.



"Este es un país de relaciones amistosas, pero este es un país que se guía por los protocolos definidos por la Convención de Viena y cualquiera que esté por fuera de los principios de esta convención por supuesto tendrá que salir del país", aseguró en su momento el jefe de Estado.



El mandatario señaló que el país actuó consecuentemente a esa Convención y se dieron los procedimientos que se requerían por actuar en contra de esta.



Recibida primero con escepticismo, la vacuna rusa contra el covid-19 Sputnik V ha convencido desde entonces sobre su eficacia a los expertos, según la revista especializada The Lancet.



Se trata de un éxito científico y político para la Rusia de Vladimir Putin. Desde las primeras semanas de la pandemia, el presidente ruso ordenó al aparato científico, político y militar lanzarse a la batalla para que Rusia sea la primera en desarrollar una vacuna. Meta que, según la prestigiosa publicación, ha logrado.



(En contexto: 'Colombia no está interesada en la vacuna rusa': embajador ruso)



Samper dice, por su parte, que el "oso" del supuesto espionaje es uno de los factores para que hoy en Colombia no esté esa vacuna.



En su momento, el embajador de Rusia en Colombia, Sergei Koshkin, le contó a EL TIEMPO detalles de esta vacuna y la respuesta del país frente a su ofrecimiento.



​Usted le escribió una carta al presidente Duque ofreciendo una medicina que disminuye la enfermedad, ¿cuál fue la respuesta de Colombia?, le preguntó EL TIEMPO.



"Yo le escribí hace un mes, el 13 de julio, una carta al Presidente de la República sobre dos cosas. En primer lugar, sobre la medicina que ofrecemos que se llama Avifavir y reduce drásticamente síntomas y el tiempo de la enfermedad, en vez de una semana uno podría estar enfermo tres días, algo de este tipo. Es buena, ya se ha comprobado. En segundo término yo planteé la información para que el Gobierno colombiano supiera que dentro de un mes, a mediados de agosto, se espera la producción de la vacuna rusa. Recibí una respuesta formal del Ministerio de Salud que habló detalladamente sobre todos los trámites que hay que cumplir para registrar esta vacuna a través del Invima: muchas gracias, lo estamos haciendo precisamente en este momento. Pero no mencionaron ni una palabra sobre la vacuna. Por eso yo saqué la conclusión de que el Gobierno no está interesado en la vacuna, y tiene su pleno derecho de hacer eso. Parece que yo tuve la razón porque leí la declaración del ministro de Salud, Fernando Ruiz, que dice que por el momento esta opción está cerrada", respondió.



