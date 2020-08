‘Las víctimas del paramilitarismo aún esperan la verdad’: Goebertus

La extradición de Salvatore Mancuso, considerado uno de los máximos jefes de las Autodefensas, al lado de los hermanos Castaño Gil, se ha vuelto toda una ‘papa caliente’ para el Gobierno.

Si la administración de Iván Duque no logra que se apruebe su extradición a Colombia, el líder paramilitar, quien todavía le debe la verdad a las víctimas en el país, sería enviado a Italia, donde tiene nacionalidad, y allí se podría perder su rastro.



En diálogo con EL TIEMPO, la representante Juanita Goebertus criticó las gestiones del Gobierno y señaló que “lo ha hecho mal”.



¿Cuál es la importancia de que Mancuso regrese a Colombia? ¿Qué pasa si no regresa?



Que las víctimas del paramilitarismo están aún esperando saber la verdad. Las relaciones entre el paramilitarismo y algunos sectores de la política, la Fuerza Pública y el sector privado aún deben ser develadas. Si no regresa, quizás nunca sabremos esa verdad.



Si Mancuso ya pagó una pena en Estados Unidos, ¿por qué hacerle pagar más penas en Colombia?



Mancuso fue procesado y pagó una pena en EE.UU. por narcotráfico, pero tiene cientos de procesos pendientes en Colombia por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, e incluso algunos después de su desmovilización.

Queda menos de una semana para solicitar la extradición de Mancuso ¿sí se alcanza?



Si el Gobierno tiene la voluntad y dedica abogados competentes a hacer la solicitud de extradición, aún hay tiempo. Si siguen enviando solicitudes ineptas, no lo lograríamos ni si tuviéramos años.



Las autoridades colombianas han hecho tres intentos para la extradición, pero no se ha podido ¿Por qué juzgar al Gobierno si ha hecho las solicitudes?



Porque la ha hecho mal. Una la retiró porque se dio cuenta que los hechos ya habían sido acumulados en Justicia y Paz. Otra fue rechaza por EE.UU. porque los fundamentos legales no coincidían con la legislación americana. Y en la otra la Fiscalía alegó que el proceso estaba suspendido por las actuaciones de la JEP, lo cual es abiertamente falso porque está jurisdicción no admitió a Mancuso y porque la investigación de la Fiscalía por hechos del conflicto armado continúan hasta que la JEP anuncie una resolución de conclusiones.



El Gobierno anunció que acudirá ante EL Tribunal Europeo de DD.HH. ¿por qué no le gusta esta determinación?



No es que no me guste. Es que demuestra una falta absoluta de conocimientos jurídicos por parte de este Gobierno. El Tribunal Europeo de DD.HH. juzga a los Estados europeos cuando han violado derechos humanos. No juzga individuos por la comisión de crímenes. El Tribunal no tiene competencia para juzgar a Mancuso.



