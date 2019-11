Duque pidió revisar financiación política y regulación del cabildeo

Una revisión del financiamiento de las campañas políticas y de la regulación del cabildeo fueron los temas que dejó planteados este jueves el presidente Iván Duque en la mesa sobre transparencia que se realizó en la Casa de Nariño.



El mandatario instaló la "conversación nacional" sobre este tema, en la que participaron delegados de la academia, algunos partidos políticos, el fiscal (e.), Fabio Espitia, el contralor General, Felipe Córdoba, el procurador delegado, Wilson Martínez, y el defensor del Pueblo, Carlos Negret, entre otros.

Este diálogo se dio en el marco de la "conversación nacional" que adelanta el jefe de Estado con diferentes sectores sociales y la cual es una respuesta del Gobierno a los reclamos de las movilizaciones de los últimos días.



Al finalizar el diálogo de este jueves, cuyo tema fue la transparencia, el jefe de Estado afirmó que en la financiación de la política hay "asimetrías" que son "inexplicables".



"En las campañas presidenciales no se permiten aportes de las personas jurídicas, pero en las regionales, sí. Eso no tiene coherencia, no tiene explicación y enturbia mucho más el sistema de seguimiento", afirmó el mandatario, quien propuso tener unos "estándares" aplicables a todo nivel en ese sentido.

Duque afirmó que "hay un margen de transparencia que hay que exigir y es que los topes de campaña, como están definidos, pareciera que fueran irreales en cierto nivel de responsabilidad electoral".



"Asincerarlo y establecer los mecanismos de financiamiento en cabeza de personas naturales me parece que es importante", dijo.

Reglamentación del cabildeo

Sobre el tema del cabildeo, Duque insistió en su "reglamentación" y dijo que es necesario tener claros temas como "quién hace lobby, cómo lo hace, cómo se certifica, qué prácticas lo obligan, cómo se manejan los temas de regalos, atenciones, cómo se hacen transparentes y públicas reuniones en las que se hace gestión ante el Estado".



Duque destacó el avance en el Congreso de algunos de los proyectos anticorrupción, entre los que mencionó el de rendición de cuentas, el de revelación de los conflictos de interés y el que obliga a la publicación de la declaración de renta de los servidores públicos.



El mandatario agregó que también debe haber propósitos para garantizar "mayor transparencia" en el sector de la salud, en los planes de ordenamiento territorial y en el trámite de las licencias de construcción, entre otros.



Luego del tema de transparencia se espera que, en otra reunión con otros sectores, se aborde el del medio ambiente, para el cual ya han llegado a la Casa de Nariño algunos movimientos ambientales.



A su ingreso, varios delegados de estos colectivos confirmaron que también son partidarios de que el diálogo sea en conjunto y no de manera individual. Reiteraron que toda la "conversación nacional" debe girar alrededor del Comité Nacional del Paro porque ellos no se piensan dejar "dividir".



