Críticas a Duque por afirmar que el mínimo superó el millón de pesos

El presidente Iván Duque ha sido objeto de críticas por su afirmación de haber cumplido una promesa de campaña al decretar un aumento del salario mínimo que, según sus cuentas, supera por primera vez en la historia de Colombia el millón de pesos.

La corrección se ha hecho tanto en medios de comunicación como en las redes sociales.



Por ejemplo, la exministra Cecilia López Montaño le dijo: "¡Por favor presidente

@IvanDuque no engañe mas a los colombianos! El nuevo salario mínimo no es un millón de pesos sino 908.526 pesos”.



(Puede leer: Las reacciones de distintos sectores al aumento del salario mínimo)

Por favor presidente @IvanDuque: no engañe mas a los colombianos! El nuevo salario mínimo no es un millón de pesos sino 908.526 pesos. Como se atreve a sumar el subsidio de transporte que no es parte del salario? No cumplió ni esa ni otras promesas de campaña. — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) December 29, 2020

López incluso le recriminó: “¿Cómo se atreve a sumar el subsidio de transporte que no es parte del salario? No cumplió ni esa ni otras promesas de campaña”.



En este mismo sentido, Antonio Sanguino, senador del partido Alianza Verde, y tildó de "ruin" que el Gobierno diga que el salario mínimo superó el millón de pesos.



"El Pdte @IvanDuque miente. Resaltar que el salario mínimo está en un millón de pesos agregando el subsidio de transporte, es ruin. El subsidio no hace parte de salario, no se suma. Pdte: son 908.526 pesos. Ni su eslogan de campaña cumplió: “Menos impuestos más salario mínimo”, trinó.

El Pdte @IvanDuque miente. Resaltar que el salario mínimo está en un millón de pesos agregando el subsidio de transporte, es ruin. El subsidio no hace parte de salario, no se suma. Pdte: son 908.526 pesos.



Ni su eslogan de campaña cumplió: “Menos impuestos más salario mínimo” — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) December 29, 2020

La representante del mismo partido, Katherine Miranda, aseguró: "No sé qué es más indignante Cara muy enfadada. Si el miserable aumento del salario mínimo o que nos crean imbéciles diciendo que superaron el millón de pesos sumándole el auxilio de transporte".

No sé qué es más indignante 😡



Si el miserable aumento del salario mínimo o que nos crean imbeciles diciendo que superaron el millón de pesos sumándole el auxilio de transporte. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 29, 2020

La discusión también se dio en las emisoras. Así, por ejemplo, cuando el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, también reivindicó en Caracol Radio que “el nuevo mínimo quedó en 1.014.980, sumándole el auxilio de transporte”, un reportero le hizo una precisión.



Se trata del periodista Melquisedec Torres quien le dijo que el auxilio de transporte no constituye salario en Colombia.



(Además: El crudo diagnóstico al programa de televisión de Duque)



“Ministro, permítame volver al auxilio de transporte y la cifra del millón de pesos que ustedes promocionan, ahí hay un detalle técnico y hay un detalle legal: el auxilio de transporte no hace parte del factor salarial, por lo tanto no se puede decir que el salario en Colombia ya supera el millón de pesos”, le dijo Torres al ministro de Trabajo.



En línea con su explicación, le argumentó que el salario mínimo en realidad queda en 908.526 pesos y no en 1.014.980 como lo intenta hacer ver el Gobierno Nacional.



Acto seguido, el periodista le dijo al ministro que el auxilio de transporte queda en 106.454 pesos, pero que “no se puede atar el subsidio porque no es factor salarial”.



En su defensa, el ministro Cabrera le respondió: “Bueno, entonces hablamos que el ingreso del trabajador supera al millón de pesos”.

Entonces hablamos que el ingreso del trabajador supera al millón de pesos FACEBOOK

TWITTER

El tema ha sido tendencia en las redes sociales. Para citar, un caso. El usuario Julián Ortiz Ortiz también escribió en sus redes sociales:



“El auxilio de transporte cumple con la finalidad de reembolso de los gastos en los que el trabajador incurre para desplazarse a su lugar de trabajo. NO constituye salario ya que la finalidad del salario es remunerar por los servicios prestados”.



(Le sugerimos: Los 10 países a los que están viajando los colombianos en vacaciones)



Por su parte, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, calificó el aumento de 3,5% del salario mínimo de "ridículo" y "humillante".



El dirigente obrero aseguró en los micrófonos de La W señaló que "ni el Gobierno ni los empresarios mostraron nunca un real interés por responder este problema tan fundamental para la reactivación económica.



El diario económico Portafolio escribió: Luego de que empresarios y trabajadores no llegaran a un acuerdo sobre el ajuste del sueldo para los trabajadores en 2021, el Gobierno definió en 3.5% el aumento del salario mínimo en Colombia, lo que representa un incremento de $30.723 al pasar de $877.803 en 2020 a $908.526 en 2021.



“Así las cosas, lo trabajadores recibirán por un día de trabajo un pago de $30.284, es decir, un salario por hora laborada de $3.785 pesos”, precisó este rotativo especializado.



(No se quede sin leer: La indígena que creó Coca Nasa y le ganó una batalla legal a Coca Cola)

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET