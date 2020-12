Aumento del salario mínimo es mayor que el de congresistas: Gobierno

El ministerio de Hacienda se pronunció este sábado frente a la polémica que ha surgido en el país luego de que el Gobierno expidiera este 24 de diciembre el decreto que fija el incremento salarial para los legisladores, en 5.12%, es decir, $1′676.000 pesos, con lo cual devengar desde 2021 $34'417.000 pesos.



(En contexto: Aumentan el salario de congresistas en 1,67 millones de pesos al mes)

El Ministerio de Hacienda aseguró que el decreto corresponde al aumento salarial de de los empleados públicos y congresistas de 2020.



Es decir, la definición del incremento salarial para 2021 aún no se ha dado, ni del salario mínimo ni de los congresistas.



"Este incremento, es menor al que se concertó a finales del 2019 con el que se fijó el salario mínimo de este año, teniendo en cuenta que fue del 6%, mientras que el de los parlamentarios y funcionarios públicos fue del 5,1%", dice esta cartera en un comunicado.



El Gobierno aseguró que este incremento debía hacerse antes de que el año se acabara, cumpliendo lo establecido en la ley y en la Constitución Política.



(Le puede interesar: Petro, Uribe y otras reacciones al aumento salarial para congresistas)



"La Contraloría General de la República certificó el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central nacional, para la vigencia fiscal respectiva", advierte la nota de prensa.



En este mismo sentido, Diego Molano, Director Presidencia de la República (Dapre), agregó que "El gobierno del Presidente @IvanDuque ha sido consistente. En 2019 el incremento del salario mínimo fue del 6% y del los servidores públicos y congresistas 4,5%. En 2020 fue del 6% y 5,12 %".



Y agregó que la definición del incremento salarial para 2021 "buscará mantener el sano equilibrio entre capacidad adquisitiva de trabajadores y generación de empleo para la reactivación".



(No se quede sin leer: Uribe dice que congresistas del CD no recibirán el aumento salarial)

En 2019 el incremento del salario mínimo fue del 6% y del los servidores públicos y congresistas 4,5%. En 2020 fue del 6% y 5,12 % FACEBOOK

TWITTER

#ActuamosConCoherencia |

En enero/2020 el Gobierno incrementó 6% el salario mínimo. A servidores públicos se les incrementó 5,12% en abril. A los Congresistas no se les había incrementado. Cumpliendo la Ley 644/2001, art. 10, decreto 1779, se aplicó incremento de 5,12% para 2020. pic.twitter.com/xx0qGvBecd — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) December 26, 2020

Por su parte, Víctor Muñoz, Consejero Económico y de Transformación Digital, trinó: "Frente a los indignados oportunistas, es bueno recordar que al incremento del salario del Congreso es por ley, y en este gobierno ha sido menor que el incremento del SMMLV".

Frente a los indignados oportunistas, es bueno recordar que al incremento del salario del Congreso es por ley, y en este gobierno ha sido menor que el incremento del SMMLV



En el gobierno anterior incrementaban a los congresistas por encima del SMMLV -anexo el cuadro soporte 👇 pic.twitter.com/1koolm3b9j — Victor Munoz (@Vicmunro) December 26, 2020

(Además: Aumentan el salario de los empleados administrativos del Congreso)



REDACCIÓN POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET



Escríbanos sus comentarios de esta noticia a luimer@eltiempo.com