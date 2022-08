El presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Andrés Alberto Ávila destacó los avances de la entidad en la compleja labor de administrar y comercializar los activos de la Nación y resaltó que los ingreso por venta de activos superan $ 1,04 billones en los últimos 2 años.



A hoy, ¿Cuántos bienes tiene la SAE y más o menos cuánto valen?

A la fecha SAE está cerrando esta administración con un portafolio de 24,464 inmuebles y 1,604 sociedades. Se estima que el valor de este portafolio es de alrededor de 14 billones de pesos.



En estos cuatro años, ¿qué balance nos puede entregar en cuanto a ventas de activos y en cuanto a utilidades?

Los resultados de este cuatrienio marcaron un hito en la historia en la constitución de la Entidad, las cifras nos respaldan. En estos cuatro años la SAE ha recaudado 2,3 billones de pesos, siendo estos dos años bajo mi administración, el ejercicio más importante de productividad de la Entidad. Establecimos un récord histórico, obtuvimos ingresos por $1,04 billones, de los cuales $ 593,298 millones corresponden a la venta de activos.



¿Pero todavía les quedan bienes por comercializar?

Si, el portafolio de SAE es dinámico, a diario ingresan bienes para nuestra administración producto de la materialización de las diligencias ordenadas por la FISCALÍA y Jueces de Extinción de Dominio. Nuestro portafolio completo es de 24,464 inmuebles y 1,604 sociedades, actualmente tenemos en vitrina comercial 1,439 inmuebles por un valor de $ 1.12 billones de pesos al alcance de todos los colombianos, quienes pueden acceder a los mecanismos como compra directa o puja. Y en cuanto a las Sociedades: por ejemplo, en este momento 2 sociedades en están en vitrina comercial buscando promocionarlas para la venta por un valor de $12.398 millones

Uno de los grandes temas que quiere manejar el nuevo gobierno tiene que ver con la tierra, ¿La SAE cuánta tierra tiene en este momento y en qué condiciones está?

Hemos adelantado un trabajo importante con la identificación y saneamiento de los inmuebles rurales. En el 2021 creamos la Gerencia de Bienes Rurales por la importancia que esta tipología de activos tiene para el País. Los activos rurales representan 450.000 hectáreas, que alcanzan un valor catastral de 1,8 billones de pesos. Sin lugar a dudas, este será un tema prioritario en la agenda del Gobierno Nacional



¿Cómo se distribuyen las utilidades que tiene la entidad?



El Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado (FRISCO), reparte sus “utilidades” en transferencias las que están en la ley (Fiscalía 25%, rama judicial 25%, Gobierno Nacional 35 %, Defensoría del Pueblo 5% y Policía Nacional 10%). Así las cosas, gracias al modelo de la administración de la SAE, que es cada vez más productivo, del 2018 al 2022 transfirió a la Nación $ 635.268 millones como resultado de la administración de los activos.



Pero no todo es para la venta, me imagino que ustedes también destinan alguno de esos bienes para programas sociales...

Nuestro propósito de la administración de los bienes no implica hacer únicamente contribuciones en dinero a la Nación, participamos de la implementación de las políticas sociales del Gobierno Nacional. La Sociedad hizo destinaciones provisionales y definitivas a entidades territoriales de 134 inmuebles, 52 fueron definitivas y 92 provisionales. Estos bienes contribuyen a la materialización de políticas diseñadas para el desarrollo social del País, en esta administración impulsamos en especial aquellas con enfoque de género o para la atención de poblaciones vulnerables, programas como Casa de Mujeres Empoderadas y Casa de Refugio son ejemplos de los programas en que se usan los inmuebles del FRISCO. La concertación con el Ministerio de Vivienda y entes territoriales, permitieron la construcción de proyectos de vivienda de interés social en lugares con un déficit habitacional como: Barranquilla, Cali, Duitama, Leticia y Jamundí. Otro ejemplo a destacar se da en Yopal (Casanare), el municipio que adquirió un predio en administración de SAE, donde se legalizó el asentamiento irregular “Ciudadela La Bendición”.

Los bienes a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Foto: Fiscalía.

Una de las grandes quejas que hay es que se incautan los bienes, pero los procesos jurídicos duran muchos años, ¿eso ya se ha superado?

La duración de los procesos no es un asunto de nuestra competencia, en razón a que le corresponde a la Fiscalía y a los Jueces de Extinción de Dominio. Lo que si nos propusimos fue en adoptar un nuevo enfoque novedoso en lo corporativo, y en gestionar cambios normativos que nos permitieron agilizar nuestra labor comercial en la Entidad. Hicimos por ejemplo un trabajo con el Ministerio de Hacienda y llevamos al Congreso de la República proyectos de ley, que terminaron en la promulgación de las leyes 2063 de 2020, 2155 de 2021, y 2197 de 2022. Estas leyes permitieron hoy una gestión sostenible en los negocios de la SAE, contando con herramientas más precisas para la dinamización en los procesos de enajenación temprana, en cruce de cuentas con entidades territoriales, en el pago con vigencias futuras, la venta directa de sociedades a entes territoriales y la construcción de un proceso de venta masiva que estoy seguro será una gran oportunidad para ubicar un número muy importante de activos en el mercado, rompiendo con una estructura de venta de uno a uno que en el pasado demostró no fue la más eficiente.



Ustedes recibieron la empresa Triple A de Barranquilla, ¿Eso cómo va?

En 2018 recibimos en administración el 82,16% de las acciones de la empresa Triple A de Barranquilla, la cual presta servicios públicos de Acueducto, Aseo y Alcantarillado a Barranquilla y 15 municipios del Atlántico. Durante los años que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S administró esta empresa, se logró aumentar sus ingresos de 566 mil millones a 789 mil millones. En 2021, realizamos la venta al municipio de Barranquilla del 82,16% de las acciones administradas de la Triple A por valor de 565 mil millones de los cuales se han recaudado 169 mil 500 millones de pesos cumpliéndose las cláusulas contractuales y los intereses pactados. Más importante que los réditos económicos de esta venta, el principal beneficio es que los Municipios del Atlántico podrán utilizar esta empresa para masificar el alcantarillado y el saneamiento básico en su territorio, lo cual repercute en la dignificación de la vida de las personas.



