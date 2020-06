“Sabía que cuando esto surgiera, iba a ser muy doloroso”: Marta Lucía

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió en la mañana de este viernes sobre la relación de su hermano con el narcotráfico y cómo su familia afrontó el suceso. Dijo que fue muy doloroso y que siempre se preguntó si valía la pena estar en el sector público.

A través de un Facebook Live, sobre la corrupción como sistema, Ramírez habló de su experiencia personal con el narcotráfico luego de que se revelara que su hermano fue condenado por ese delito en Estados Unidos hace 23 años. Esto fue lo que dijo:



Es muy difícil la situación personal, es muy dolorosa, es un episodio que he cargado con un dolor profundo durante 23 años. Mil veces me he peguntado si vale la pena estar en lo público o no y siempre tomé la decisión de seguir porque realmente creo que si uno aporta su capacidades de trabajo, que en mi caso es infinita, si uno aporta sus convicciones, que las tengo muy profundas, al servicio de los colombianos, bien valía la pena correr el riesgo y ese es un riesgo que siempre corrí a sabiendas de que el momento en que esto surgiera, iba a ser muy doloroso, y ¿por qué realmente la lucha mía contra el narcotráfico? Precisamente porque tengo la autoridad moral de decir que sé cuánto sufren las familias colombianas por cuenta del narcotráfico.



Sé que ha habido muchísimas familias que se destruyeron porque sus hijos se volvieron adictos, lo vemos todos los días, en todos los sectores de la sociedad colombiana. Eso no hace distinción social.



