Rusia califica de infundadas las acusaciones de espionaje de Colombia

Luego de que el Gobierno de Colombia pidiera el retiro de dos diplomáticos rusos, a quienes acusó de "actividades incompatibles" con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el Gobierno de Rusia le ordenó abandonar el país a dos funcionarios de la Embajada de Colombia en Moscú en reciprocidad al retiro que a su vez hizo Colombia.



Además, Rusia aseguró que fue una "decisión infundada de Colombia" de expulsar a dos diplomáticos de la Embajada de Rusia en Bogotá.



"El 22 de diciembre a la Cancillería rusa fue citado el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia en la Federación de Rusia, Alfonso López Caballero, a quien se le expresó una protesta por la decisión infundada de Colombia de expulsar a dos diplomáticos de la Embajada de Rusia en Bogotá", dice el comunicado publicado en la página web del Ministerio, señala el medio de noticias ruso Sputnik.



Este mismo medio asegura que, según la nota, la decisión de Bogotá no corresponde a "las relaciones tradicionalmente amistosas y mutuamente respetuosas que existen entre Rusia y Colombia".



Sputnik aseveró que López Caballero, por su parte, informó que dos diplomáticos colombianos, declarados personas no gratas, ya llegaron al aeropuerto, pasaron el control aduanero y se subieron al avión.



No obstante, el presidente Iván Duque y la Cancillería aseguraron que, pese a este incidente, el "propósito de Colombia es mantener el buen nivel que tradicionalmente han marcado las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con la Federación Rusa".

Sede de la embajada de Rusia en Bogotá. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Este 22 de diciembre, el Gobierno confirmó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que expulsó a dos diplomáticos de la Embajada de Rusia en Bogotá por "actividades incompatibles" con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.



La expulsión de los dos funcionarios rusos se produjo el pasado 8 de diciembre, según confirmó el director de la estatal Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, y que no podrán regresar en el corto plazo.



"Dadas las circunstancias en las que salen estas dos personas, en el corto plazo no podrán retornar hacia el país", sentenció.

