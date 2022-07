El exministro de Hacienda Rudolf Hommes aseguró que se debe matar el miedo por la elección de Gustavo Petro y que hay algunas personas felices por la devaluación del peso colombiano.



(Lea: Alejandro Gaviria, ministro de Educación de Gustavo Petro)

La realidad es que la economía no está para menos. Era sorprendente de que no hubiera habido un movimiento en las tasas de cambio antes. (…) Lo que nos toca hacer es matar el miedo, porque en Perú hubo una devaluación, se fue la plata y ya volvió. Eso nos va a pasar muy seguramente”, dijo Hommes a Blu Radio.



Aseguró que la devaluación de la moneda colombiana es normal y explicó que hay empresarios a quienes beneficia dicha situación porque gran parte de sus negocios se manejan en dólares.



(Puede leer: Modesto Portilla será el coordinador de la Mesa de Hidroituango)



Respecto a la reforma tributaria del gobierno electo de Gustavo Petro, este mencionó que lo "afecta negativamente y es que vamos a hacer ese sacrificio porque hace rato nos lo están pidiendo. (…) Me escandaliza es que gente que tiene ingresos de $4.000.000 no declare ingresos ni pague renta”, señaló.



Además, sobre las personas que el presidente electo ha nombrado en su gabinete, Hommes expresó que Gustavo Petro “está nombrando buena gente. Uno debería estar contento. Yo estoy ilusionado con el Gobierno porque yo creo que va a hacer cosas muy buenas. Yo creo que estamos en buenas manos”, manifestó.



REDACCIÓN POLÍTICA