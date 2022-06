"El Arte de amar, de dialogar y conciliar. Gracias @agaviriau", trinó en la mañana de este martes el senador electo Roy Barreras. Este mensaje estaba acompañado por una foto de él junto a Alejandro Gaviria, integrante del equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro.



De hecho, ambos posaron sosteniendo el libro Arte de amar, del poeta romano Ovidio. La publicación se difundió rápidamente debido al precedente de los videos filtrados de la campaña electoral de Petro en los que Barreras planteaba estrategias para debilitar la credibilidad de algunos de sus rivales, entre los que estaba Gaviria.



El Arte de Amar, de dialogar y conciliar. Gracias @agaviriau pic.twitter.com/cX53es9KoX — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 28, 2022

“Pensemos tácticamente si hay que dividir el centro. Si eso sirve de algo, de una coger al abandonado Fajardo y traerlo. O más bien, nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria", fue uno de los comentarios que realizó el congresista durante un fragmento del material audiovisual.



Además, en dichas grabaciones, Barreras señaló: "Decidan qué hacer. Nosotros estamos listos para ir a la batalla. […] Tenemos que irnos al ataque contra Alejandro Gaviria y no puede ser Petro el que lo ataque. Él no lo puede tratar mal, pero yo sí lo puedo tratar mal".



Alejandro Gaviria y Gustavo Petro durante una conversación del 'Gran Acuerdo Nacional'. Foto: EL TIEMPO

En su momento, Gaviria había comentado al respecto: "Repetí que en la competencia política existen contrincantes (que uno quiere derrotar), no enemigos (que uno tenga que eliminar). Recibí muchos ataques. Algunos de ellos viles y mentirosos. De la izquierda y la derecha". Sin embargo, aseguró que no se quedaría "rumiando rencores y coleccionando agravios".



Finalmente, las acciones en campaña antes mencionadas contrastan con el desenlace conciliador de dos de los actores políticos, quienes se mostraron en tono amistoso.



