En unos minutos, Roy Barreras asumirá oficialmente como embajador de Colombia en Reino Unido. Sin embargo, antes de su juramentación, el exsenador salió en defensa del presidente Gustavo Petro frente a la mención de la supuesta entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial, según reveló uno de sus hijos, Nicolás Petro.



El que lideró la bancada del Pacto Histórico hasta hace unos meses criticó a los sectores que están pidiendo la renuncia del presiente por las revelaciones de presunta financiación irregular de su campaña. “La democracia se sostiene en sus pilares institucionales. Quienes aprovechan desgraciadas coyunturas para promover el caos y la destrucción institucional no piensan en Colombia sino en sus efímeras ambiciones”, dijo el nuevo embajador.

Gustavo Petro junto al presidente del Congreso, Roy Barreras.

Barreras cuestionó que estos piden la salida del presidente pero no proponen una “alternativa razonable” para el ejercicio del gobierno: “Solo vociferan y encienden hoguera mediáticas y judiciales”. Este pidió que la justicia opere, pero hizo la salvedad de que se debe juzgar a los “individuos, no a la institucionalidad o a quien la encarna”.



En este punto recordó que esta es la razón de que exista un fuero presidencial y apuntó a que es la Comisión de Acusaciones el juez natural del presidente. “La Comisión de Acusaciones debe determinar rápidamente que el presidente jamás autorizó actividades irregulares y evitar así al país escenarios de inestabilidad”, añadió.



En este sentido, Roy Barreras coincidió con otros miembros del Pacto Histórico en que el Gustavo Petro “manifestó una y mil veces en campaña que nadie estaba autorizado para pedir aportes en su nombre”. Supuestamente, según el exsenador, los pedidos de dineros fueron un “abuso” al nombre del ahora mandatario.

Nicolás Petro Burgos y el presidente Gustavo Petro.

“La expresión popular enorme que encarnó la ilusión del cambio hacia un país más justo no necesitaba apoyos espúreos”, dijo Barreras, que concluyó diciendo que la “tormenta dolorosa” pasará, pero las “instituciones permanecerán”.



Como el nuevo embajador en Reino Unido, varios miembros del Pacto Histórico han salido a expresar su apoyo al presidente. También lo hizo la vicepresidenta Francia Márquez. Otros, como Alfonso Prada, han salido a defenderse ante las menciones en el escándalo.