Roy Barreras, presidente del Congreso y fiel escudero de Gustavo Petro, le respondió a uno de sus compañeros del senado por una imagen en la que se habla de las reformas del gobierno y su relación con el mandatario.



(Le recomendamos leer: Roy Barreras se anticipa y pide que haya sesiones extras en junio)



El trino fue publicado por Alexander López, senador del Polo Democrático, quien posteó una foto de Petro y Roy Barreras, diciendo que esperaba que ese abrazo fuera sincero por el bien de Colombia.

De inmediato, Roy Barreras reposteó el trino en su cuenta de Twitter y le pidió a López que no fuera mala leche con sus comentarios.



También le dijo que la cizaña no da buenos frutos y que el objetivo es unirse como para sacar adelante las reformas presentadas por el presidente Petro.



(Además: Gustavo Petro tras reunión con Roy Barreras: 'Las reformas sociales van')



“No le metas mala leche ni fuego amigo compañero Alex al compromiso de salvar las reformas concertándolas en el Congreso. Único camino para hacer real el cambio. Aprobar las reformas y no que se hundan. La cizaña no da frutos. Seca las siembras. No construye, destruye”, se lee en el mensaje de Roy Barreras.

No le metas mala leche ni fuego amigo compañero Alex al compromiso de salvar las reformas concertándolas en el Congreso.Único camino para hacer real el cambio.Aprobar las reformas y no que se hundan!La cizaña no da frutos.Seca las siembras. No construye,destruye. @petrogustavo https://t.co/6n0p7wp10J — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 9, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias:



¿Qué dijo Armando Benedetti sobre caso de Nicolás Petro?

Vuelven las marchas estudiantiles: ¿qué hay detrás de las recientes protestas?

Repudian atentado contra director de la Unidad Nacional de Protección