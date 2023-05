El presidente del Senado, Roy Barreras, quien se despidió hoy martes del Congreso, sería el nuevo embajador de Colombia ante el Reino Unido, uno de los cargos diplomáticos más apetecidos del Gobierno Nacional.

La información, divulgada por W Radio, dice que Barreras asumiría su nueva posición en los próximos días tras haberse despedido de sus colegas congresistas hoy.



Barreras confirmó que dejará su cargo tras el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia.



Muchos analistas consideraban que Barreras podía quedarse en el país para asumir un nuevo reto electoral. Él es presidente de La Fuerza de la Paz, una colectividad con la que pretende hacer una política alegada de los extremos y estar en el centro.



Su objetivo es seguir perteneciendo al Pacto Histórico y presentar a sus candidatos en las regionales de octubre. De hecho, ya hay varios nombres que tiene su aval de cara a los comicios.



En una rueda de prensa que dio en el Capitolio informó la decisión, pero, además, aprovechó para afirmar que no iba como candidato a la Alcaldía de Bogotá o ministro del presidente Gustavo Petro.



"Muchas gracias a todos por estos años de paciencia. Esta es mi última declaración formal como presidente del Congreso de Colombia. El próximo jueves, pasado mañana, queda en firme le decisión del Consejo de Estado", comenzó durante su intervención.



"Me he preparado toda la vida para ayudar a construir nación desde los temas nacionales e impulsar la paz", afirmó, y dijo que no aspirará a ningún cargo de elección popular en octubre.



De igual forma, descartó ser ministro del presidente Gustavo Petro. "Ni me han ofrecido ni aspiro a que me ofrezcan. Estoy listo a servirle al país después de que me recupere", aclaró.



Dijo que por ahora su prioridad es su salud y dedicará los próximos meses a recuperarse del cáncer que padece. Sin embargo, según La W, ahora empacará maletas para representar a Colombia en una de las misiones más importantes.





