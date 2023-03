A los escritorios del presidente Gustavo Petro, de Roy Barreras y de David Racero llegó el día de ayer, 9 de marzo, una carta emitida por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso haciendo reparos frente al proyecto de paz total propuesto por el Gobierno Nacional.



(Le recomendamos leer: Carta de Mancuso al Presidente sobre 'paz total', entrampamiento y extradición)



En el documento, el condenado exparamilitar pide que todos los grupos armados que están interesados en entrar al proyecto de paz total deberían ser tratados de la misma manera y que los paramilitares deberían entrar a la negociación como actores políticos, misma figura usada por las disidencias de las Farc y el Eln.

Según Mancuso, es necesario hacer una revisión a la política de sometimiento a la justicia, ya que él considera que este tratado solo ofrece extradición o muerte para los actores involucrados en el paramilitarismo. También dice que, si se desconoce que todos los grupos al margen de la ley son financiados por el narcotráfico, la idea de paz total del gobierno podría fracasar.



Así mismo, expone una serie de reparos contra el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.



(Además: ‘Es la primera vez que los puedo mirar a la cara’: Francia Márquez al Eln)



El exjefe paramilitar fue clave en las negociaciones que hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las entonces llamadas Autodefensas Unidas de Colombia y según Mancuso, expone sus reparos para que las nuevas negociaciones no se conviertan en “la crónica de una paz fracasada”.

La respuesta de Roy Barreras

“La justicia transicional es para las insurgencias, para los paramilitares es Justicia y Paz y para los delincuentes comunes es la justicia penal ordinaria" FACEBOOK

TWITTER

El presidente del senado fue el primero en responder a la carta de Salvatore Mancuso y fue enfático en ratificar su postura frente a la ley de sometimiento y al proceso con los paramilitares.



Según Roy Barreras, los paramilitares lo que han querido es el negocio del narcotráfico y nunca han mostrado su organización político militar como las disidencias de las Farc o el Eln.



El senador también dijo que emitirá una respuesta durante el transcurso de hoy, 10 de marzo, en la cual argumentará las razones técnicas y jurídicas por las cuales los nuevos grupos de autodefensas no podrán entrar en el mismo grupo que las otras disidencias.



(Le puede interesar: Diálogo Gobierno-Eln: esta es la agenda que definieron para continuar el proceso)



“La justicia transicional es para las insurgencias, para los paramilitares es Justicia y Paz y para los delincuentes comunes es la justicia penal ordinaria", enfatizó Roy Barreras.



También dijo que “los paramilitares no agenciaron ninguna revolución contra el Estado, sino un proceso de apropiación de tierras y recursos”



Barreras reiteró su postura manifestando que desde el resurgimiento de los grupos paramilitares en el país no hay una lucha social por parte esas organizaciones y que solo se han enfocado en el negocio del narcotráfico y el control territorial.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

Roy Barreras pide a Alexander López no ser "mala leche"

Reforma salud de Petro: Liberales, conservadores y 'la U' entregan su propuesta

Andrés Pastrana: su agarrón con Ernesto Samper y José Antonio Ocampo, ¿qué pasó?