Toda una discusión se ha generado en el país tras las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien lanzó cuestionamientos de nuevo contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Sus reparos se conocieron después de que, en audiencias de la JEP, el general en retiro Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del del Ejército Nacional, reconoció su participación en casos de ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos' que realizó la unidad que lideró entre el 10 de diciembre de 2005 hasta el 8 de junio de 2007, bajo el gobierno de Uribe.



Uribe manifestó, después de dicha audiencia, que “el diseño de la JEP” impulsa “a reconocer delitos no cometidos”. También señaló que tanto su creación como la de la Comisión de la Verdad fueron una "imposición de las Farc, Cuba y Venezuela".



El embajador en Reino Unido y exsenador Roy Barreras reaccionó a esos señalamientos y dijo: "Yo estuve ahí! Es absolutamente falso que la @JEP_Colombia fuera impuesta por FARC ni por nadie. Ni Cuba ni Venezuela intervinieron jamás en las discusiones".

Expresidente Uribe / Tribunal JEP. Foto: Archivo EL TIEMPO / JEP

Por otro lado, sostuvo que costó mucho trabajo el hecho de que las Farc aceptaran someterse a esta justicia transicional que nació con el acuerdo de paz pactado con la otrora guerrilla.



"Fue el primer proceso de paz en el mundo en que una insurgencia armada no derrotada deja las armas y se somete a un tribunal en aras de la verdad, la no repetición y en favor de las víctimas", agregó el embajador.



En su respuesta, por otro lado, dijo que si él no hubiera estado en el seguimiento del proceso de paz "podría ser víctima de esas narrativas goebbelianas que de tanto repetirlas penetran y contaminan la conciencia colectiva".

Roy Barreras es ahora embajador de Colombia en Reino Unido. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Presidente Petro también reaccionó a declaraciones de Uribe

Un choque se generó también entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente por esta situación. El jefe de Estado defendió el trabajo que ha realizado la JEP.



Resaltó, por ejemplo, que el tribunal logró que un general del Ejército confesara que “cometieron crímenes de lesa humanidad en pasados gobiernos, asesinando sistemáticamente miles de jóvenes inocentes”.



Mencionó además la cifra de 6.402, que según la JEP es el número de los casos de 'falsos positivos' comprobados y responsabilizó a anteriores administraciones por lo sucedido.



“Ni en las peores dictaduras militares de América Latina llegaron a este punto y a tal volumen de asesinatos”, dijo Petro.



Gustavo Petro, presidente de Colombia, en Nueva York. Foto: Presidencia

Ahora bien, el primer mandatario señaló: “He expresado que la justicia no debe ser usada para la venganza sino, a través de la verdad para llegar a un momento de reconciliación social”. También destacó los actos de perdón y reconciliación liderados por las propias víctimas en el marco de las audiencias.



“La verdad y la reconciliación, tienen un proceso histórico por delante, las garantías de no repetición; estas se logran no solo con cambios institucionales, sino con transformaciones de la misma sociedad, con garantías plenas y actuales de los derechos fundamentales de las personas, individuales y colectivos”, concluyó.

